Βαλένθια: Εξαγριωμένοι οπαδοί έσπασαν το πούλμαν της ομάδας

Εξαγριωμένοι οπαδοί της Βαλένθια έσπασαν το πούλμαν της ομάδας μετά την βαριά ήττα από τη Θέλτα στο Βίγκο.

Η Βαλένθια διασύρθηκε με 4-1 στο Βίγκο από τη Θέλτα και οι οπαδοί επιφύλασσαν... μια όχι και τόσο θερμή υποδοχή. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε και οι εξαγριωμένοι οπαδοί επιτέθηκαν με αντικείμενα σπάζοντας τα τζάμια στο πούλμαν της ομάδας. Οι Νυχτερίδες κάνουν μια απογοητευτική σεζόν και είναι στη ζώνη του υποβιβασμού γεγονός που προκάλεσε και την έκρηξη των οπαδών.

Οι Βαλενθιάνοι προχώρησαν άμεσα σε ανακοίνωση καταδικάζοντας τα επεισόδια: «Η Βαλένθια θα ήθελε να εκφράσει την κατανόηση που υπάρχει για την απογοήτευση των οπαδών μας. Ωστόσο ο σύλλογος λυπάται βαθιά για το περιστατικό που έλαβε χώρα κατά την άφιξη της ομάδας στο αεροδρόμιο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει ένα από τα παράθυρα του λεωφορείου. Τέτοιες πράξεις βίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν σωματική βλάβη σε παίκτες ή μέλη του τεχνικού επιτελείου. Η Βαλένθια καταδικάζει έντονα κάθε μορφή βίας».

     

