Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Ματίας Αλμέιδα απάντησε στις φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί από τον πάγκο της Σεβίλλης.

Η Σεβίλλη υποδέχεται σήμερα (04/01) την Λεβάντε στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής της La Liga με μοναδικό στόχο την νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα την οδηγήσει στις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ο προπονητής των γηπεδούχων Ματίας Αλμέιδα, απάντησε εκτός των άλλων και στις φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας μετά από μόλις έξι μήνες συνεργασίας.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ ήταν κατηγορηματικός και ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από τον σύλλογο της Ανδαλουσίας καθώς είναι ευτυχισμένος εκεί που βρίσκεται.

«Επαναλαμβάνοντας θέματα που έχω ήδη εκφράσει είναι λίγο μάταιο. Όποιος με ξέρει, ξέρει ότι διατηρώ τις σκέψεις μου. Το να κυκλοφορούν μη πραγματικά νέα δεν ωφελεί πολύ, αλλά αυτό λέει περισσότερα για αυτούς που τα βγάζουν, όχι για μένα. Έχω ήδη εκφράσει την αγάπη μου γι’ αυτόν τον τόπο και την επιθυμία που έχω».

«Είμαι ευτυχισμένος εδώ που βρίσκομαι. Μου κόστισε πολύ να φτάσω στην Ισπανία, περιπλανώμενος σε όλο τον κόσμο. Φανταστείτε ότι δεν θα την αφήσω εύκολα. Ήταν έξι μήνες μάθησης, προσαρμογής στον ανταγωνισμό, στο παιχνίδι, στις συνήθειες, στον πολιτισμό… Ήταν ένα εξάμηνο γεμάτο μάθηση. Τώρα δεν μπορώ να σταματήσω, θέλω να συνεχίσω να μεγαλώνω με όλη μου την όρεξη να ζήσω μια διαφορετική Σεβίλλη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός προπονητής.

Η Σεβίλλη αυτή την στιγμή βρίσκεται στην 11η θέση της LaLiga και τους 20 βαθμούς ενώ με νίκη της το απόγευμα θα «ανέβει» στην 9η θέση και τους 23 βαθμούς, στο -1 από την 8η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε, η οποία όμως μετράει ένα παιχνίδι παραπάνω.