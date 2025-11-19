Αντιδράσεις προκαλεί η βιογραφία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, στην οποία αποκαλύπτεται ένα μυστικό αίτημα της Μπαρτσελόνα προς τον Πολωνό τη σεζόν 2022/2023.

Μία απίστευτη ιστορία έφερε στο φως η βιογραφία του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από τον Πολωνό Σεμπάστιαν Στασέφσκι, με ένα περιστατικό της σεζόν 2022/2023, την πρώτη του διεθνούς φορ με την φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με αυτήν, ο Λεβαντόφσκι συναντήθηκε με μέλη του διοικητικού συμβουλίου των Μπλαουγκράνα, μεταξύ των οποίων και του Τζόαν Λαπόρτα, πριν το τέλος της εν λόγω σεζόν. Η Μπαρτσελόνα τότε είχε ήδη εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο της La Liga, με τον Λεβαντόφσκι να έχει σκοράρει 23 γκολ στο πρωτάθλημα.

Αυτό που αποκάλυψε το συγκεκριμένο βιβλίο, με τίτλο «Lewandowski: The real one», είναι ότι η Μπαρτσελόνα ζήτησε από τον Πολωνό επιθετικό να μην σκοράρει στα τελευταία δύο παιχνίδια, πρόταση η οποία άφησε άναυδο τον Λεβαντόφσκι!

«''Ρόμπερτ, θέλουμε να σταματήσεις να σκοράρεις στα τελευταία παιχνίδια.'' Ο παίκτης τον κοίταξε έκπληκτος. Αν και ο τίτλος είχε ήδη κριθεί όπως και το βραβείο του πρώτου σκόρερ, σε περισσότερα από δέκα χρόνια καριέρας στο κορυφαίο επίπεδο, κανείς δεν του είχε ζητήσει ποτέ να σταματήσει να πετύχει ούτε ένα γκολ», αναφέρει το απόσπασμα.

Ο λόγος που ζήτησε κάτι τέτοιο από τον παίκτης της η Μπαρτσελόνα; Εάν ο Λεβαντόφσκι ξεπερνούσε τα 25 γκολ στη La Liga, τότε οι Μπλαουγκράνα θα υποχρεώνονταν να καταβάλουν στην Μπάγερν Μονάχου επιπλέον 2,5 εκατ. ευρώ ως bonus για τα επιτεύγματά του! Και πράγματι, ο Πολωνός στράικερ δεν σκόραρε στα δύο τελευταία παιχνίδι απέναντι σε Μαγιόρκα και Θέλτα.