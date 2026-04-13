Φίγκο: «Ο Μπέλινγκχαμ θα πρέπει να είναι πάντα στο γήπεδο, αυτό είναι το λογικό»

Αισιόδοξος ότι η Ρεάλ θα καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League και να ανατρέψει το 2-1 κόντρα στη Μπάγερν εμφανίστηκε ο Φίγκο!

Η Μπάγερν πανηγύρισε την πρώτη της εκτός έδρα νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης από το 2001, επικρατώντας 2-1 στο «Μπερναμπέου». Οι Βαυαροί με κέρβερο τον Νόιερ πήραν βήμα πρόκρισης.... Ωστόσο ο άλλοτε θρύλος της ομάδας, Λούις Φίγκο θεωρεί ότι οι Μερενχες μπορούν να προκριθούν δια ποδός.... Μπέλινγκχαμ.

Πιο συγκεκριμένα ο Πορτογάλος σταρ ανέφερε στο Betfair για το επερχόμενο ματς της Βασίλισσας (15/4, 22:00): «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μια δύσκολη αναμέτρηση και το 2-1 είναι ένα δύσκολο αποτέλεσμα.Αλλά αν υπάρχει μια ομάδα με το μεγαλείο και την ποιότητα για να το κάνει, αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Παρά το αποτέλεσμα στο Μπερναμπέου, πιστεύω ότι μπορούν να φτάσουν στα ημιτελικά. Η αποτελεσματικότητα είναι το κλειδί, ειδικά σε ένα παιχνίδι σαν αυτό. Παίζουν εκτός έδρας και χάνουν στον πρώτο αγώνα. Είναι προφανές ότι αν ο Βινίσιους και ο Μπαπέ είναι αποτελεσματικοί, γίνεται πολύ πιο εύκολο να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα».

Όσον αφορά την απουσία του Τσουαμένι, ο Φίγκο τονισε πόσο βασικό ρόλο παίζει: «Είναι μια σημαντική απουσία. Ο Τσουαμένι παίζει βασικό ρόλο στην ισορροπία της ομάδας. Αλλά νομίζω ότι η Ρεάλ έχει επιλογές για να τον αντικαταστήσει».

Ακόμη για τον Μπέλινγκχαμ που πέρασε ως αλλαγή στο 62' στο εντός έδρας παιχνίδι ανέφερε: « Ο Μπέλινγκχαμ έδειξε στον πρώτο αγώνα στο Μπερναμπέου ότι ήρθε πολύ καλά από τον πάγκο. Έχει υπεραρκετή ποιότητα για να κάνει τη διαφορά και να αλλάξει το παιχνίδι. Για μένα, ο Μπέλινγκχαμ θα πρέπει να είναι πάντα στο γήπεδο. Αυτή είναι η λογική επιλογή».

Τέλος ο Φίγκο ως πρώην εξτρέμ αποθέωσε τον σταρ της Μπάγερν, Μίκαελ Ολίσε: «Έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Η ποιότητά του είναι απίστευτη. Μου αρέσει πολύ ως παίκτης. Αν συνεχίσει σε αυτό το μονοπάτι, θα είναι πάντα υποψήφιος για τη Χρυσή Μπάλα. Είναι ένα ιδιαίτερο είδος εξτρέμ αυτή τη στιγμή και παίζει για μια κορυφαία ομάδα όπως η Μπάγερν Μονάχου. Θα μπορούσε να παίξει για τη Ρεάλ Μαδρίτης; Έχει την ποιότητα να παίξει για οποιαδήποτε ομάδα στον κόσμο, είτε πρόκειται για τη Ρεάλ είτε για οποιαδήποτε άλλη».

Να θυμίσουμε πω ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Παρί Σεν Ζερμέν - Λίβερπουλ.