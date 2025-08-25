Οι «Σπερς» φέρεται να προσέφεραν 70 εκατ. ευρώ στην Κόμο για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό, λογάριαζαν όμως χωρίς τη... Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο πρόσωπο του Νίκο Παζ φέρεται να αποφάσισαν να επενδύσουν για το παρόν αλλά και το μέλλον του συλλόγου οι άνθρωποι της Τότεναμ, χωρίς ωστόσο να υπολογίσουν τη... Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι «Σπερς» προσέφεραν περί τα 70 εκατ. ευρώ στην Κόμο για να κάνουν δικό τους τον 20 ετών μεσοεπιθετικό που γεννήθηκε στην Τενερίφη, όμως η προσφορά απορρίφθηκε. Με νεότερη ενημέρωσή του, ο Ιταλός ρεπόρτερ ξεκαθάρισε το τοπίο.

Η «βασίλισσα», στην οποία άνηκε ο Παζ και τον παραχώρησε για 6 εκατ. ευρώ στο ιταλικό κλαμπ φέρεται να «μπλόκαρε» το deal, καθώς έχει σαν πλάνο να... επαναγοράσει τον νεαρό άσο, το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς διατηρεί ειδική ρήτρα ύψους -μόλις- 10 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα ο Παζ άρχισε εξαιρετικά τη νέα σεζόν, με γκολ και ασίστ στον Δουβίκα, στο 2-0 επί της Λάτσιο (24/8).