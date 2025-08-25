Ρεάλ Μαδρίτης: «Έκοψε» πιθανή πώληση του Παζ στην Τότεναμ, τον κάνει δικό της το ερχόμενο καλοκαίρι
Στο πρόσωπο του Νίκο Παζ φέρεται να αποφάσισαν να επενδύσουν για το παρόν αλλά και το μέλλον του συλλόγου οι άνθρωποι της Τότεναμ, χωρίς ωστόσο να υπολογίσουν τη... Ρεάλ Μαδρίτης.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι «Σπερς» προσέφεραν περί τα 70 εκατ. ευρώ στην Κόμο για να κάνουν δικό τους τον 20 ετών μεσοεπιθετικό που γεννήθηκε στην Τενερίφη, όμως η προσφορά απορρίφθηκε. Με νεότερη ενημέρωσή του, ο Ιταλός ρεπόρτερ ξεκαθάρισε το τοπίο.
Η «βασίλισσα», στην οποία άνηκε ο Παζ και τον παραχώρησε για 6 εκατ. ευρώ στο ιταλικό κλαμπ φέρεται να «μπλόκαρε» το deal, καθώς έχει σαν πλάνο να... επαναγοράσει τον νεαρό άσο, το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς διατηρεί ειδική ρήτρα ύψους -μόλις- 10 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα ο Παζ άρχισε εξαιρετικά τη νέα σεζόν, με γκολ και ασίστ στον Δουβίκα, στο 2-0 επί της Λάτσιο (24/8).
🚨🇦🇷 Real Madrid had big role in stopping Nico Páz proposal worth €70m from Tottenham.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025
Real are happy with Páz staying at Como this season but his move to Madrid in summer 2026 is increasingly likely.
He’s expected to join Real next season.
🎥 https://t.co/5EKMaQJsOn pic.twitter.com/TKdRGTpPhU
