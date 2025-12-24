Τα... ξαφνικά προβλήματα στο κέντρο της άμυνας των Καταλανών αναγκάζουν τους αρμόδιους να κοιτάξουν το μεταγραφικό παζάρι ενόψει Γενάρη.

Μπορεί ο Χάνσι Φλικ, οι ποδοσφαιριστές και γενικότερα όλοι οι εμπλεκόμενοι με τα της Μπαρτσελόνα να βρίσκονται σε διακοπές Χριστουγέννων, ωστόσο στην πραγματικότητα η δουλειά δεν σταματάει ποτέ.

Ο Γερμανός τεχνικός βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Ντέκο, ούτως ώστε να βρεθεί λύση στο ζήτημα «κεντρικός αμυντικός» που έχει προκύψει, λόγω του τραυματισμού του Αντρέας Κρίστενσεν και της απουσίας του Ρόναλντ Αραούχο.

Όπως μετέδωσε η Mundo Deportivo, οι «μπλαουγκράνα» γνωρίζουν καλά πως το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου δεν είναι... εύκολο, και, με βάση αυτό, ψάχνουν να βρουν «λαβράκι». Στη λίστα των στόπερ που τσεκάρουν βρίσκεται ο Νικολάς Οταμέντι, του οποίου το συμβόλαιο με την Μπενφίκα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, ενώ ατζέντης είναι ο... καλός φίλος του προέδρου της Μπάρτσα, Ζόρζε Μέντες.

Στη λίστα επίσης είναι ο Στέφαν Ντε Φράι της Ίντερ, καθώς και οι Μάρκος Σενέσι (Μπόρνμουθ) και Ντιόγκο Λέιτε (Ουνιόν Βερολίνου). Κοινό στοιχείο; Όλοι τους έχουν συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο, επομένως οι Καταλανοί μπορούν να τους αποκτήσουν με ένα σχετικά μικρό ποσό.