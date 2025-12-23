Σαν Σήμερα: 14 χρόνια από την έλευση του Ντιέγκο Σιμεόνε στην Ατλέτικο Μαδρίτης!

14 χρόνια κλείνουν σήμερα από την έλευση του Ντιέγκο Σιμεόνε στον πάγκο της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ήταν 23 Δεκεμβρίου του 2011 όταν η Ατλέτικο Μαδρίτης, ανακοίνωνε το νέο προπονητή της, που δεν ήταν άλλος από τον τότε πρώην παίκτη της, Ντιέγκο Σιμεόνε.

14 years ago today, Atleti welcomed a new coach.

He never left.❤️ pic.twitter.com/6Y31FUn5f0 December 23, 2025

Ο 41χρόνος τότε Αργεντίνος μέσος ήρθε στην ομάδα στην οποία καθιερώθηκε ως παίκτης και ανέλαβε να αναπληρώσει, ουσιαστικά, το κενό του Φλόρες, του πιο πετυχημένου έως τότε προπονητή στην σύγχρονη ιστορία των «κολτσονέρος».

Πάρα τους ενδοιασμούς λόγω του νεαρού της ηλικίας και της απειρίας του, ο Τσόλο διέψευσε κάθε αμφιβολία και κατάφερε να γίνει ο αναμορφωτής της Ατλέτικο και ο πιο πετυχημένος τεχνικός σε ολόκληρη την ιστορία του συλλόγου.

Τα κατορθώματα του μιλάνε από μόνα τους. 2 κύπελλα Europa League, 2 πρωταθλήματα La Liga, (κόντρα σε υπερομάδες της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης), 2 ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, 1 κύπελλο Ισπανίας, 1 Ισπανικό Σούπερ Καπ και 2 τελικοί Champions League είναι η παρακαταθήκη του 55χρόνου πλέον προπονητή που μετράει 764! παιχνίδια σαν προπονητης του μαδριλένικου συλλόγου.

Μάλιστα αν συνεχίσει να βρίσκεται στο πάγκο των ροχιμπλάνκος μέχρι και το τέλος της φετινής σεζόν, κάτι που είναι πολύ πιθανό δεδομένης της πορείας της Ατλέτικο σε πρωτάθλημα (3η θέση) και Champions League (μέσα στην 8άδα της League Phase) θα ξεπεράσει σε διάρκεια τον Μιγκελ Μιουνιοθ και θα γίνει εκείνος ο μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία του Ισπανικού πρωταθλήματος.