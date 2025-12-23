Η... ψυχωμένη Εσπανιόλ «τέζαρε» με ανατροπή την Αθλέτικ Μπιλμπάο (2-1), έδωσε συνέχεια στο σερί της κι ανέβηκε στην 5η θέση της La Liga.

Πλήρως... αχάμπαρη η Εσπανιόλ, δεν λέει να πατήσει φρένο και κάνει θαρραλέα όνειρα Ευρώπης! Οι Καταλανοί πήραν ακόμα μια νίκη, την πέμπτη διαδοχική στο πρωτάθλημα, και δεν σταματούν πουθενά. Βαρβάτη, μάλιστα, αφού έφυγε με το «διπλό» από το Μπιλμπάο και την έδρα της Αθλέτικ για να ανέβει στην 5η θέση της βαθμολογίας της La Liga. Κάπως έτσι άφησε την Μπέτις στο -7 και πλησίασε την 4η Βιγιαρεάλ στους δύο βαθμούς. Η ομάδα του Βαλβέρδε συνεχίζει μακριά από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, στην 8η θέση.

Οι Βάσκοι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ με γκολ του Μπερενγκέρ στο 38' αλλά ακριβώς πριν βγει το ημίχρονο ο Ρομέρο με φανταστικό βολέ έφερε το ματς στα ίσα. Η Εσπανιόλ μπήκε με ορμή στο δεύτερο μέρος και στο 52' ο Μιλά γύρισε τούμπα το παιχνίδι για να χαρίσει στην ομάδα του την πολύ σημαντική νίκη.