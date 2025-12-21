Μπαρτσελόνα: Μερική ρήξη χιαστού ο Κρίστενσεν!
Ο Αντρέας Κρίστενσεν στάθηκε εξιαρετικά άτυχος στη διάρκεια της προπόνησης του Σαββάτου (20/12) με την Μπαρτσελόνα, καθώς υπέστη μερική ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο.
Ο Δανός, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν της ομάδας, υποβλήθηκε άμεσα στις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού του. Γλίτωσε, ωστόσο, τα χειρότερα καθώς δεν πρόκειται για ολική ρήξη.
Μετά την ιατρική αξιολόγηση, το ιατρικό τιμ αποφάσισε να ακολουθηθεί συντηρητική αγωγή στην περίπτωσή του, χωρίς να κρίνει ότι χρειάζεται χειρουργική επέμβαση σε αυτή τη φάση. Η πορεία της αποκατάστασης θα κρίνει και το χρονικό διάστημα της απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, όπως έκαναν γνωστό οι Καταλανοί.
The first team player Andreas Christensen has a partial tear of the anterior cruciate ligament in his left knee as the result of an unfortunate twist of the knee in Saturday’s training session. After tests carried out on the player, a conservative course of treatment has been… pic.twitter.com/QdhnNbgyYU— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2025
