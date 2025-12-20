Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ μπορεί να βρίσκεται μίλια μακριά από την Βαρκελώνη, ωστόσο αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στις επερχόμενες εκλογές των «μπλαουγκράνα».

Τι και αν βρίσκεται μίλια μακριά από την πόλη που νιώθει σπίτι του και στην οποία λατρεύεται σαν (κάτι παραπάνω από) Θεός; Ο Λιονέλ Μέσι πάντοτε θα είναι συνυφασμένος με την Μπαρτσελόνα και μάλιστα αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Το 2025 φεύγει σε λίγες ημέρες και το 2026 είναι χρονιά εκλογών στους Καταλανούς, με αρκετά δημοσιεύματα να αναλύουν και να τονίζουν ότι ο Αργεντίνος μάγος θα έχει σημαντική επιρροή στο τελικό αποτέλεσμα αυτών.

Η διαδικασία πρέπει βάσει καταστατικού να λάβει χώρα μεταξύ Μαρτίου - Ιουνίου, με τον Τζοάν Λαπόρτα να έχει πρόσφατα δηλώσει πως στα τέλη Ιανουαρίου θα ανακοινωθεί η ημερομηνία, στην οποία δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ενήλικα μέλη, αρκεί να έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο τουλάχιστον (σσ ως μέλη).

Προς το παρόν, οι υποψήφιοι είναι τέσσερις, με τον Λαπόρτα φυσικά απόλυτο φαβορί για επανεκλογή, κάτι που αν συμβεί θα σημάνει την 3η του θητεία στο «τιμόνι» των Καταλανών. Ο μόνος που ουσιαστικά μπορεί να τον... κοντράρει, είναι ο Βίκτορ Φοντ, ο οποίος «τερμάτισε» 2ος στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία το 2021, έχοντας πάντως σχεδόν τους μισούς ψήφους έναντι του νικητή.

Οι άλλοι δυο είναι ο Χαβιέρ Βιγιανοάνα, πρώην στέλεχος της διοίκησης Μπαρτομέου, και ο Μαρκ Τσίρια, ντόπιος επιχειρηματίας, με αμφότερους να έχουν παρά ελάχιστες ελπίδες για κάτι καλό.

Ο «ρόλος» του Μέσι

Πίσω στο 2021, ο Λαπόρτα εξελέγη και λόγω της υπόσχεσής του ότι θα κρατούσε τον Λιονέλ Μέσι στην ομάδα, ωστόσο μόλις λίγους μήνες μετά ο Pulga αποχαιρετούσε με δάκρυα στα μάτια την ομάδα της καρδιάς του, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην ιστορία του αθλήματος.

Στο σήμερα, ο Αργεντίνος ναι μεν δεν δείχνει καμία πρόθεση να εμπλακεί με κάποιον τρόπο στις εκλογές, ωστόσο η «κρυφή» επίσκεψή του στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» προκαλεί νέες θεωρίες και σίγουρα θα δώσει αφορμή για περαιτέρω συζητήσεις και... πιέσεις εναντίον του Λαπόρτα. Εξάλλου, ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά των αντιπάλων του πρώην δικηγόρου, είναι ακριβώς αυτό: Πως ο Μέσι έφυγε με άσχημο τρόπο και... οι σχέσεις του με τον Λαπόρτα είναι μάλλον μηδαμινές.