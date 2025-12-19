Λαπόρτα για Μέσι: «Ελπίζω να συναντηθούμε ξανά»

Ο πρόεδρος των Καταλανών μίλησε σε ισπανικό τηλεοπτικό σταθμό για τον Αργεντίνο μάγο, λέγοντας πόσο τον έχει πληγώσει η αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα.

Για ακόμη μια φορά το όνομα του Λιονέλ Μέσι... περιτριγυρίζει το ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα, με τον κόσμο κάθε φορά που ακούει αυτές τις λέξεις στην ίδια πρόταση να κάνει όνειρα επιστροφής του Αργεντίνου στο «Καμπ Νόου».

Κάτι τέτοιο πάντως μοιάζει αρκετά δύσκολο, ειδικά από τη στιγμή που ο 38χρονος μάγος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι, έως το 2028, όταν δηλαδή θα είναι έτοιμο και το νέο γήπεδο της ομάδας του MLS.

Ωστόσο, αναπόφευκτα σε κάθε κουβέντα ή συνέντευξη του Τζοάν Λαπόρτα, το όνομα του Pulga πέφτει στο... τραπέζι. Έτσι συνέβη και στην τηλεοπτική συνέντευξη στο La 2Cat, όπου ο πρώην δικηγόρος αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα γύρω από τους πρωταθλητές Ισπανίας. Πέραν αυτών, σχολίασε και την... βουβή αποχώρηση του Μέσι το 2021, εν μέσω της πανδημίας του Covid-19.

Τόνισε πως ότι έκανε (σσ ότι δεν ανανέωσε με τον Μέσι) ήταν για το καλό της ομάδας, όμως ευχήθηκε οι δρόμοι των δυο πλευρών να συναντηθούν ξανά στο μέλλον, αναφέροντας πως ο Αργεντίνος έχει δώσει πάρα πολλά στον σύλλογο.