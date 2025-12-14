Με σκόρερ τον Καμπρέρα, η Εσπανιόλ πέρασε από την έδρα της Χετάφε και συνεχίζει να κάνει ευρωπαϊκά όνειρα.

Δεν… μασάει μία η Εσπανιόλ και δίνει συνέχει στα θαρραλέα ευρωπαϊκά της όνειρα. Και στο σερί της φυσικά, αφού αρνείται να κάνει στάση. Οι Καταλανοί πήραν την τέταρτη διαδοχική τους νίκη στη La Liga, αφού απέδρασαν από την έδρα της Χετάφε (1-0) και πάτησαν γερά στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος, στο -4 από την Ατλέτικο Μαδρίτης με ματς λιγότερο μάλιστα και στο +6 από την 6η Μπέτις με ματς περισσότερο.

Πολύ ισορροπημένο το ματς, δυνατό μπρα ντε φερ ανάμεσα σε δύο ομάδες που έδειχναν να ενδιαφέρονται πρωταρχικά για την ασφάλειά τους στα μετόπισθεν. Τη διαφορά εν τέλει την έκανε το γκολ του Καμπρέρα που είπε… ευχαριστώ στην ασίστ του Εσπόζιτο και στο 53ο λεπτό έκρινε το παιχνίδι, χαρίζοντας το σπουδαίο τρίποντο στην ομάδα του. Στην 8η θέση αλλά μακριά από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια συνεχίζει η Χετάφε.