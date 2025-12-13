Ο Ραφίνια έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά για την Μπαρτσελόνα που δυσκολεύτηκε κόντρα στην Οσασούνα, αλλά επικράτησε 2-0 χάρη στον Βραζιλιάνο φτάνοντας στο +7 από τη Ρεάλ.

Ο επιμένων νικά. Αυτό ακριβώς έκανε η Μπαρτσελόνα απέναντι στην Οσασούνα, μέσα στο «Καμπ Νόου», επικρατώντας 2-0 χάρη στα τέρματα του Ραφίνια που κατάφερε να διασπάσει την γρανιτένια άμυνα των φιλοξενούμενων και να χαρίσει στην ομάδα του την έβδομη διαδοχική νίκη στην La Liga. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έφτασε τους 43 βαθμούς αυξάνοντας τη διαφορά της από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης στο +7, με την Βασίλισσα να δοκιμάζεται την Κυριακή (14/12, 22:00) στην έδρα της Αλαβές.

Αποτελεσματική η άμυνα της Οσασούνα, αφενός απορροφώντας την πίεση και αφετέρου μην αφήνοντας χώρο στους παίκτες της Μπαρτσελόνα που κατά τα άλλα είχαν επιβάλλει από νωρίς το παιχνίδι τους. Η Οσασούνα είχε τις στιγμές της κυρίως φεύγοντας στην αντεπίθεση με τον Μουνόθ και σε μία από αυτές απείλησε με το γυριστό του Μπούντιμιρ που μπλόκαρε ο Γκαρθία.

Η πίεση από πλευράς Μπλαουγκράνα αυξήθηκε και σε μία πολιορκία διαρκείας ο Φεράν Τόρες σκόραρε (23'), γκολ το οποίο όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ραφίνια στην αρχή της φάσης. Τα μακρινά σουτ των Γιαμάλ και Έρικ Γκαρθία ήταν η δημιουργική διέξοδος των παικτών του Φλικ απέναντι στην συμπαγή άμυνα τη Οσασούνα κι αυτά όμως δίχως αποτέλεσμα. Η Μπαρτσελόνα έκλεισε το ημίχρονο με δύο καλές ευκαιρίες, το ψαλιδάκι του Τόρες που κατέληξε για λίγο άουτ και το σουτ του Γιαμάλ που εξουδετέρωσε ο Ερέρα.

Ο Ραφίνια έδωσε λύσεις και... τρίποντο

Η υπομονή της Μπαρτσελόνα δοκιμάστηκε στο μεγαλύτερο μέρος του β' ημιχρόνου. Χώροι δεν υπήρχαν, η Οσασούνα συνέχισε να αμύνεται υποδειγματικά και μάλιστα πήγε να κάνει την ζημιά στους Μπλαουγκράνα εκδηλώνοντας αντεπίθεση με τον Μουνόθ (49') που όμως αστόχησε στο τετ α τετ. Η λύση τελικά ήρθε από τον Ραφίνια στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Για πρώτη φορά η Μπαρτσελόνα έκανε κατά μέτωπο επίθεση, ο Πέδρι «έκοψε» την άμυνα της Οσασούνα πασάροντας στον Ραφίνια που εκτέλεσε από το ύψος της περιοχής νικώντας τον Ερέρα.

Ο Βραζιλιάνος «καθάρισε» στο 86' το ματς, σπρώχνοντας την μπάλα στα δίχτυα μετά το άτσαλο διώξιμο από τον Κατένα φέρνοντας την... ανακούφιση στον Φλικ. Την επόμενη αγωνιστική, το «Θεράμικα» υποδέχεται τους Μπλαουγκράνα για την μεγάλη αναμέτρηση με την εξαιρετική φέτος Βιγιαρεάλ.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί (74' Φερμίν), Μαρτίν, Μπαλντέ (88' Κρίστενσεν), Έρικ Γκαρθία, Πέδρι (88' Μπάρτζι), Γιαμάλ, Ραφίνια (88' Κασαδό), Ράσφορντ (74' Ντε Γιονγκ), Τόρες

Οσασούνα (Αλέσιο Λίσκι): Ερέρα, Αργκουιμπίντε (69' Ροζιέρ), Μπογιόμο, Κατένα, Εράντο, Μπρετόνες, Μονκαγιόλα, Τορό (46' Ίκερ Μουνόθ), Ορόθ (64' Ραούλ), Βίκτορ Μουνόθ (65' Μπέκερ), Μπούντιμιρ (64' Γκαρθία)