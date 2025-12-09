Οι απίστευτες ύβρεις των παικτών της Ρεάλ στον διαιτητή: «Γαμ@@@ ηλίθιε! Βγάλε μας όλους!»

Νέες... απρεπείς εκφράσεις από το παιχνίδι της Ρεάλ με τη Θέλτα (7/12, 0-2) εις βάρος του ρέφερι, Κιντέρο Γκονζάλεθ, είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ενώ ετοιμάζεται για την κρίσιμη εντός έδρας μάχη του Champions League, απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι το βράδυ της Τετάρτης (10/12, 22:00), η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να αντιμετωπίζει τα... απόνερα των όσων συνέβησαν στο ματς -ήττα από τη Θέλτα (7/12).

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο ηττήθηκε με 0-2 από τους Γαλιθιάνους, μένοντας στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, και οι αποφάσεις του ρέφερι, Κιντέρο Γκονζάλεθ, προκάλεσαν εκνευρισμό, με αποτέλεσμα Γκαρθία και Καρέρας να αποβληθούν.

Ο 32χρονος διαιτητής κατέγραψε τα πάντα στο φύλλο αγώνα, ωστόσο τα ισπανικά μέσα έδωσαν στο φως της δημοσιότητας νέες «καυτές» εκφράσεις των ποδοσφαιριστών της «βασίλισσας» προς τον άρχοντα της συνάντησης.

Συγκεκριμένα, οι κάμερες έπιασαν -ποιον άλλον- τον Βινίσιους εν εξάλλω να... ψέλνει στον Κιντέρο «Δώσε περισσότερες, κι άλλες, κι άλλες κόκκινες! Βγάλε μας όλους!» με τον Μπέλινγκχαμ με τη σειρά του να αποκαλεί «Γαμ@@@ ηλίθιο!» τον 4ο διαιτητή.