Γεμάτο... ένταση είναι το φύλλο αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Θέλτα (0-2, 7/12) με τον ρέφερι Κιντέρο Γκονζάλεθ να αναφέρει και τη φραστική επίθεση που δέχθηκε από τον Καρβαχάλ.

Ακόμη ένα παιχνίδι της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο σε επίπεδο La Liga, συνοδεύεται από έντονο παρασκήνιο, που όμως αυτή τη φορά έχει να κάνει με τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Η Θέλτα πήρε σπουδαίο διπλό (0-2, 7/12) μέσα στο «Μπερναμπέου», την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης των 9 παικτών (αποβολές Γκαρσία και Καρέρας) έμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, με τον ρέφερι Κιντέρο Γκονζάλεθ να αναφέρει στο φύλλο αγώνα πως δέχθηκε προσβολές από τον Ντάνι Καρβαχάλ στη φυσούνα.

Ο 32χρονος διαιτητής έδειξε 6 κίτρινες κάρτες σε ποδοσφαιριστές των «Μερένγκχες», εκ των οποίων οι 4 οδήγησαν σε αποβολές. Αρχικά, ο Φραν Γκαρθία είδε δις την κίτρινη μέσα σε ένα δίλεπτο και έφυγε για τα αποδυτήρια στο 64', ενώ τον ίδιο δρόμο ακολούθησε στις καθυστερήσεις και ο Άλβαρο Καρέρας, επίσης με δυο κίτρινες.

Η αποβολή του αριστερού μπακ συνοδεύτηκε από τη φράση «Είσαι απαίσιος», ενώ ακολούθησε κόκκινη και στον Έντρικ (σσ ήταν στον πάγκο), για διαμαρτυρίες στον 4ο διαιτητή, ενώ τον συγκρατούσαν μέλη του προπονητικού επιτελείου.

Η ένταση φυσικά συνεχίστηκε και μετά το τελικό σφύριγμα. Στη φυσούνα, ο Γκονζάλεθ δέχθηκε φραστική επίθεση από τον Ντάνι Καρβαχάλ, με τον Ισπανό μπακ να του λέει χαρακτηριστικά «Αυτό είναι το επίπεδο στο οποίο παίζεις και μετά κλαις στη συνέντευξη Τύπου».