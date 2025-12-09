Ο προπονητής της Βιγιαρεάλ, Μαρθελίνο, σε πρόσφατη συνέντευξη του παρομοίασε το ρόλο του προπονητή με το τυρί και το ζαμπόν που μπαίνει ανάμεσα από το ψωμί στα σάντουιτς.

Ο Μαρθελίνο, ο προπονητής της φορμαρισμένης φέτος Βιγιαρεάλ, εμφανίστηκε χθες το βράδυ (08/12) στην εκπομπή «El Larguero» για να μιλήσει για την εξαιρετική σεζόν που διανύει η ομάδα του, ενώ ρωτήθηκε και για την κατάσταση που βιώνει ο Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Πάντα με ενοχλεί να βλέπω έναν συνάδελφο σε μια άβολη θέση. Πάντα βάζεις τον εαυτό σου σε καταστάσεις που έχεις αναγκαστεί να ζήσεις», παραδέχτηκε ο 60χρόνος τεχνικός. «Οι προπονητές βιώνουν τη νίκη στη μοναξιά, και την ήττα σε ακόμη μεγαλύτερη μοναξιά. Η δουλειά μας δεν εγγυάται την επιτυχία. Η επιτυχία είναι εγγυημένη από την απόδοση των παικτών και τα καλά αποτελέσματα».

Στην προσπάθεια του να εξηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κατάσταση του Τσάμπι Αλόνσο στο πάγκο της βασίλισσας, ο Μαρθελίνο προχώρησε σε μια αρκετά... πρωτότυπη αναλογία σχετικά με τα σάντουιτς και τα υλικά που βάζουμε σε αυτά.

«Πάντα λέω ότι ένας προπονητής είναι σαν ένα σάντουιτς. Εμείς είμαστε το ζαμπόν και το τυρί στη μέση. Από πάνω, έχεις μια στρώση ψωμιού, που αντιπροσωπεύει αυτούς που είναι υπεύθυνοι, αυτούς που μας κατευθύνουν. Και από κάτω είναι οι παίκτες. Είναι οι αληθινοί πρωταγωνιστές του παιχνιδιού και αυτοί που βοηθούν τον προπονητή να κερδίζει αγώνες. Αλλά όταν το ζαμπόν και το τυρί δεν έχουν το απόλυτο έλεγχο στο από κάτω στρώμα, τότε κάτι δεν πάει σίγουρα καλα».

«Από τη δική μου εμπειρία, ο παίκτης πρέπει να καταλάβει ότι ο προπονητής είναι υπεύθυνος. Και αν αυτό δεν ισχύει, έχουμε πρόβλημα. Η διοίκηση του συλλόγου πρέπει να σου δείξει απόλυτη εμπιστοσύνη και να σου δώσει τη δύναμη να παίρνεις αποφάσεις. Και την ημέρα που οι υπεύθυνοι του συλλόγου θα αμφισβητήσουν την ικανότητα και την απόδοση του προπονητή, πρέπει να μας δώσουν την ευκαιρία», συμπλήρωσε ο Ισπανός προπονητης.

Τέλος, αναφορικά με την πορεία πρωταθλητισμού που διαγράφει η Βιγιαρεάλ την φετινή σεζόν ο Μαρθελίνο σημείωσε πως: «Είναι μεγάλη μας ικανοποίηση που βρισκόμαστε τόσο κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα. Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες και ικανοποιημένοι με την απόδοση παικτών. Ελπίζουμε να μείνουμε εκεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Αν αυτό συνέβαινε (δηλαδή να τερματίσουν στις θέσεις του Champions League) θα ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της Βιγιρεάλ που θα έπαιζε στο Champions League για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Είναι μια πολύ καλή πρόκληση».

Αυτή την στιγμή τα «κίτρινα υποβρύχια» βρίσκονται στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα της LaLiga, στο -1 απο την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, και στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο.