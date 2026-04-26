Η Βιγιαρεάλ επικράτησε 2-1 εντός έδρας της Θέλτα και θέλει μόλις έναν βαθμό για να εξασφαλίσει την έξοδο στο Champions League.

Ένας βαθμός χωρίζει τη Βιγιαρεάλ από τη νέα έξοδο στο Champions League, καθώς επικράτησε 2-1 της Θέλτα εντός έδρας και εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της La Liga με 15 βαθμούς διαφοράς από την Μπέτις. Οι ηττημένοι από τη μεριά τους, παρέμειναν έβδομοι και εκτός εξάδας στην ισοβαθμία με τη Χετάφε, αποτυγχάνοντας να εκμεταλλευτούν την ήττα της από την Μπαρτσελόνα.

Ιδανικό ξεκίνημα στο ματς για το Κίτρινο Υποβρύχιο, που στο δεύτερο μόλις λεπτό πήρε το προβάδισμα με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μορένο, ενώ στο 29' ο Πεπέ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Οι Γαλιθιάνοι κατόρθωσαν να μπουν ξανά στο ματς στο 73', όταν ο Μπόρχα Ιγκλέσιας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από τη λευκή βούλα, ωστόσο δεν κατάφεραν κάτι παραπάνω και επιστρέφουν στο Βίγκο άπραγοι.