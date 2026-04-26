Βιγιαρεάλ - Θέλτα 2-1: Φουλ για Champions League το Κίτρινο Υποβρύχιο
Ένας βαθμός χωρίζει τη Βιγιαρεάλ από τη νέα έξοδο στο Champions League, καθώς επικράτησε 2-1 της Θέλτα εντός έδρας και εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της La Liga με 15 βαθμούς διαφοράς από την Μπέτις. Οι ηττημένοι από τη μεριά τους, παρέμειναν έβδομοι και εκτός εξάδας στην ισοβαθμία με τη Χετάφε, αποτυγχάνοντας να εκμεταλλευτούν την ήττα της από την Μπαρτσελόνα.
Ιδανικό ξεκίνημα στο ματς για το Κίτρινο Υποβρύχιο, που στο δεύτερο μόλις λεπτό πήρε το προβάδισμα με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μορένο, ενώ στο 29' ο Πεπέ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Οι Γαλιθιάνοι κατόρθωσαν να μπουν ξανά στο ματς στο 73', όταν ο Μπόρχα Ιγκλέσιας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από τη λευκή βούλα, ωστόσο δεν κατάφεραν κάτι παραπάνω και επιστρέφουν στο Βίγκο άπραγοι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.