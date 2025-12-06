Βιγιαρεάλ - Χετάφε 2-0: Ασταμάτητο το... τρένο του Μαρθελίνο
Τη μία νίκη μετά την άλλη πετυχαίνει στην La Liga η Βιγιαρεάλ που φέτος κάνει πορεία πρωταθλητισμού! Το Κίτρινο Υποβρύχιο ξεπέρασε και το εμπόδιο της Χετάφε επικρατώντας «Θεράμικα» με 2-0 και έφτασε τους 35 βαθμούς, έναν πίσω από την Ρεάλ και δύο από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, φιγουγάροντας στην 3η θέση της βαθμολογίας.
Κυρίαρχη η ομάδα του Μαρθελίνο στο πρώτο μέρος, ήλεγχε το παιχνίδι και δημιουργούσε ευκαιρίες μπροστά από την εστία της αντιπάλου της λύνοντας τελικά τον Γόρδιο δεσμό στο 45+5'. Ο Μπουτσάναν, με ένα υπέροχο σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Σόρια ανοίγοντας το σκορ για την Βιγιαρεάλ. Τα πράγματα έγιναν ιδανικά για τους γηπεδούχους στο 48ο λεπτό, όταν ο Μίγια αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα αφήνοντας τη Χετάφε με δέκα.
Την νίκη κλείδωσε ο Μικαουτάτζε στο 64' εκτελεώντας στην κίνηση και διπλασιάζοντας τα τέρματα της Βιγιαρεάλ. Η οποία διαχειρίστηκε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος προσθέτοντας στο... σακούλι της ακόμη τρεις βαθμούς.
Η βαθμολογία της La Liga
