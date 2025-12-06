Η Βιγιαρεάλ... καλπάζει στην φετινή La Liga και με τη νίκη της απέναντι στην Χετάφε (2-0) έφτασε τις έξι σερί παραμένοντας σταθερά στην 3η θέση και στο -2 από την κορυφή.

Τη μία νίκη μετά την άλλη πετυχαίνει στην La Liga η Βιγιαρεάλ που φέτος κάνει πορεία πρωταθλητισμού! Το Κίτρινο Υποβρύχιο ξεπέρασε και το εμπόδιο της Χετάφε επικρατώντας «Θεράμικα» με 2-0 και έφτασε τους 35 βαθμούς, έναν πίσω από την Ρεάλ και δύο από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, φιγουγάροντας στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Κυρίαρχη η ομάδα του Μαρθελίνο στο πρώτο μέρος, ήλεγχε το παιχνίδι και δημιουργούσε ευκαιρίες μπροστά από την εστία της αντιπάλου της λύνοντας τελικά τον Γόρδιο δεσμό στο 45+5'. Ο Μπουτσάναν, με ένα υπέροχο σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Σόρια ανοίγοντας το σκορ για την Βιγιαρεάλ. Τα πράγματα έγιναν ιδανικά για τους γηπεδούχους στο 48ο λεπτό, όταν ο Μίγια αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα αφήνοντας τη Χετάφε με δέκα.

Την νίκη κλείδωσε ο Μικαουτάτζε στο 64' εκτελεώντας στην κίνηση και διπλασιάζοντας τα τέρματα της Βιγιαρεάλ. Η οποία διαχειρίστηκε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος προσθέτοντας στο... σακούλι της ακόμη τρεις βαθμούς.