Ατλέτικο - Μπαρτσελόνα: Η αποβολή του Μαρτίν που ακυρώθηκε μέσω VAR
Με το... καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο του ματς της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα είχαμε ένταση στο Μετροπολιτάνο, μετά την κίνηση του διαιτητή να αποβάλλει τον Μαρτίν με απευθείας κόκκινη κάρτα και εντέλει να αλλάξει την απόφασή του κατόπιν χρήσης VAR να εξαγριώνει τους γηπεδούχους. Ο αμυντικός των Καταλανών πάτησε άσχημα τον Αλμάδα ωστόσο ο VARίστας κάλεσε τον ρέφερι για onfield review, πατώντας στο ότι ο παίκτης των Μπλαουγκράνα βρήκε πρώτα την μπάλα. Εντέλει, ο Ματέο Μπουσκέτς αποφάσισε πως δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα αλλά κίτρινη, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες στις τάξεις των Ροχιμπλάνκος.
🇪🇸🔵🔴 APENAS 40 SEGUNDOS DEL SEGUNDO TIEMPO Y GERARD MARTÍN ES EXPULSADO— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 4, 2026
PISOTÓN SOBRE THIAGO ALMADA: ahora el Barcelona y Atlético de Madrid juegan con 10 futbolistas 🟥👀pic.twitter.com/7x8azkOVA1
