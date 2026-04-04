Ο Μαρτίν αποβλήθηκε στο 46ο λεπτό του Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα για πάτημα στον Αλμάδα, με τον διαιτητή να παίρνει πίσω την κόκκινη κάρτα κατόπιν χρήσης VAR.

Με το... καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο του ματς της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα είχαμε ένταση στο Μετροπολιτάνο, μετά την κίνηση του διαιτητή να αποβάλλει τον Μαρτίν με απευθείας κόκκινη κάρτα και εντέλει να αλλάξει την απόφασή του κατόπιν χρήσης VAR να εξαγριώνει τους γηπεδούχους. Ο αμυντικός των Καταλανών πάτησε άσχημα τον Αλμάδα ωστόσο ο VARίστας κάλεσε τον ρέφερι για onfield review, πατώντας στο ότι ο παίκτης των Μπλαουγκράνα βρήκε πρώτα την μπάλα. Εντέλει, ο Ματέο Μπουσκέτς αποφάσισε πως δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα αλλά κίτρινη, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες στις τάξεις των Ροχιμπλάνκος.