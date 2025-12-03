Όλμο: Εκτός μέχρι και για ένα μήνα με εξάρθρωση ώμου
«Πύρρειος» ήταν τελικά η νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ατλέτικο Μαδρίτης (3-1), καθώς ο Ντάνι Όλμο χτύπησε στον ώμο του κι έγινε αναγκαστική αλλαγή κατά τη διάρκεια του ματς της La Liga.
Ο Ισπανός έχει υποστεί εξάρθρωση στον αριστερό του ώμο, σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν των Μπλαουγκράνα, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μείνει στα pits για περίπου ένα μήνα. Το ακριβές διάστημα της απουσίας του θα εκτιμηθεί ανάλογα με την πρόοδο της αποθεραπείας του, σημείωσαν οι Καταλανοί.
Η απουσία του Όλμο δημιουργεί νέα αγωνιστικά προβλήματα στον Χάνσι Φλικ, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον 27χρονο χαφ σε σημαντικές αναμετρήσεις όπως αυτή με την Μπέτις, την Άιντραχτ, την Οσασούνα και τη Βιγιαρεάλ, ενώ αμφίβολος θα είναι για Εσπανιόλ και για τα ημιτελικά του Super Cup Ισπανίας (7/1) κόντρα στην Μπιλμπάο.
INJURY NEWS ❗️— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 3, 2025
The first team player Dani Olmo suffered a dislocated left shoulder in the game on Tuesday against Atlético Madrid.
After tests, it has been decided to follow a conservative course of treatment.
Recovery time is approximately one month. pic.twitter.com/xA30OM7RG5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.