Ο Ντάνι Όλμο έχει υποστεί εξάρθρωση στον αριστερό του ώμο και θα μείνει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με την Μπαρτσελόνα.

«Πύρρειος» ήταν τελικά η νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ατλέτικο Μαδρίτης (3-1), καθώς ο Ντάνι Όλμο χτύπησε στον ώμο του κι έγινε αναγκαστική αλλαγή κατά τη διάρκεια του ματς της La Liga.

Ο Ισπανός έχει υποστεί εξάρθρωση στον αριστερό του ώμο, σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν των Μπλαουγκράνα, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μείνει στα pits για περίπου ένα μήνα. Το ακριβές διάστημα της απουσίας του θα εκτιμηθεί ανάλογα με την πρόοδο της αποθεραπείας του, σημείωσαν οι Καταλανοί.

Η απουσία του Όλμο δημιουργεί νέα αγωνιστικά προβλήματα στον Χάνσι Φλικ, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον 27χρονο χαφ σε σημαντικές αναμετρήσεις όπως αυτή με την Μπέτις, την Άιντραχτ, την Οσασούνα και τη Βιγιαρεάλ, ενώ αμφίβολος θα είναι για Εσπανιόλ και για τα ημιτελικά του Super Cup Ισπανίας (7/1) κόντρα στην Μπιλμπάο.