Η Ατλέτικο Μαδρίτης προηγήθηκε στη Βαρκελώνη, αλλά η Μπαρτσελόν γύρισε τούμπα το ντέρμπι (3-1) και συνεχίζει... αχάμπαρη κι ακλόνητη στην pole position της La Liga.

Τι κι αν έμεινε πίσω στο σκορ... Η Μπαρτσελόνα με τον Χάνσι Φλικ δεν παίζει μόνο συναρπαστικό ποδοσφαίρο, αλλά έχει ακονίσει εντυπωσιακά και την πνευματική της ισχύ. Αυτήν κατέθεσε ξανά στο χορτάρι του Camp Nou, όπου είδε την Ατλέτικο Μαδρίτης να προηγείται, όμως με καθοριστικούς τον μαέστρο Πέδρι και τον Ραφίνια έκανε την ανατροπή και κράτησε την αντίπαλό της σε απόσταση ασφαλείας.

Για την ακρίβεια, οι Μπλαουγκράνα εξασφάλισαν πως θα παραμείνουν... αδιάσειστοι στην κορυφή της La Liga, παίρνοντας αέρα τεσσάρων βαθμών από τη Ρεάλ Μαδρίτης, που την Τετάρτη (03/12) αντιμετωπίζει την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Τον αναγνωριστικό ρυθμό των πρώτων λεπτών τον «έσπασε» η πάσα του Μολίνα, που εξέθεσε το τεχνητό οφσάιντ της Μπαρτσελόνα και έβγαλε τον Μπαένα σε θέση βολής. Εκείνος τσίμπησε άψογα την μπάλα δίπλα από τον Γκαρθία και άνοιξε το σκορ για την Ατλέτικο στο 19', στην πρώτη καλή στιγμή του παιχνιδιού.

Οι Μπλαουγκράνα πάντως έψαξαν την άμεση απάντηση και δεν άργησαν να τη βρουν. Στο 26ο λεπτό ο Πέδρι έκανε ξανά τη διαφορά με μαγική κάθετη και ο Ραφίνια είπε «ευχαριστώ», περνώντας και τον Όμπλακ για να κάνει το 1-1 σε κενή εστία. Η ομάδα του Φλικ θα μπορούσε να είχε γυρίσει το παιχνίδι, όμως στο 36' ο Λεβαντόφσκι έστειλε στην... Μπαρτσελονέτα το πέναλτι που κέρδισε ο Όλμο και δύο λεπτά μετά είδε τον Όμπλακ να σταματά με τρομερή επέμβαση τη δυνατή, σκαστή κεφαλιά του.

Το μοτίβο παρέμεινε ίδιο, με την ομάδα του Σιμεόνε να μένει πίσω από την μπάλα και τους γηπεδούχους να έχουν την απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων. Αυτή η πρωτοβουλία εν τέλει μεταφράστηκε και σε ουσία, με την Μπάρτσα - αναπόφευκτα - να γυρίζει τούμπα το ματς. Στο 65' η μπάλα έπεσε στα πόδια του Όλμο μέσα στην περιοχή κι αυτός με εξαιρετικό τελείωμα με το αριστερό ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Η Μπαρτσελόνα προστάτευσε ιδανικά το προβάδισμά της, με εξαίρεση το φανταστικό σόλο του Αλμάδα που κατέληξε σε άστοχο σουτ, δεν... ενοχλήθηκε ιδιαίτερα και έφτασε χωρίς περιπέτειες στο σπουδαίο τρίποντο. Τρίποντο το οποίο κλείδωσε στις καθυστερήσεις ο Φεράν Τόρες, τελειώνοντας το παιχνίδι από την καρδιά της περιοχής για το 3-1.

Μπαρτσελόνα: Τζ. Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Μπαλντέ, Πέδρι (74′ Κασαδό), Ε. Γκαρθία, Όλμο (68′ Ράσφορντ), Γιαμάλ, Ραφίνια (74′ Φερνάντεθ), Λεβαντόφσκι (67′ Τόρες)

Ατλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Μολίνα, Χιμένες, Λανγκλέ, Χάντσκο, Καρντόσο (14′ Κόκε), Μπάριος, Σιμεόνε (62′ Σόρλοτ), Μπαένα (62′ Αλμάδα), Γκονζάλεθ (46′ Γκάλαχερ), Άλβαρες

Μπαρτσελόνα 15 (42-17) 37

Ρεάλ Μαδρίτης 14 (29-13) 33

Βιγιαρεάλ 14 (29-13) 32

Ατλέτικο Μαδρίτης 15 (28-13) 31

Μπέτις 14 (22-14) 24