Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ θα είναι ετοιμοπόλεμος για το σημερινό καταλανικό ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με την Εσπανιόλ (19:30, Novasports 1).

Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ επιστρέφει στην ενεργό δράση για τη Μπαρτσελόνα για πρώτη φορά μετά τα τέλη Φεβρουαρίου, όπου υπέστη μυϊκό τραυματισμό.

Ευχάριστα νέα για τον Χάνσι Φλικ! Ο Ολλανδός μέσος που είναι ιδιαιτέρως νευραλγικός για τον άξονα των Μπλαουγκράνα επιστρέφει στα γήπεδα στο σημερινό καταλανικό ντέρμπι με την Εσπανιόλ, στο Καμπ Νου. Σε περίπτωση νίκης, οι γηπεδούχοι «αγκαλιάζουν» τον τίτλο της La Liga, αφού θα ξεφύγουν με εννέα βαθμούς από τη δεύτερη Ρεάλ, που ήρθε ισόπαλη με τη Τζιρόνα.

Υπενθυμίζουμε πως ο 28χρονος μέσος έμεινε μεγαλύτερο διάστημα εκτός αγωνιστικών χώρων συγκριτικά με αυτό που υπολογιζόταν στην αρχή. Ο Γερμανός κόουτς θα έχει πλέον μεγαλύτερο βάθος στη μεσαία γραμμή, ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν, που κρίνονται οι τίτλοι για την ομάδα του.

Ο διεθνής με τους Οράνιε μετρά φέτος 31 συμμετοχές, ένα γκολ και επτά ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.