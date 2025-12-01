Αλόνσο: «Έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, είναι μεγάλη η σεζόν»

Αλόνσο: «Έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, είναι μεγάλη η σεζόν»

Γιάννης Μπαλαντινάκης
O Τσάμπι Αλόνσο

Ο Τσάμπι Αλόνσο εμφανίστηκε αρκετά ψύχραιμος στις δηλώσεις του, μέτα την ισοπαλία της Ρεάλ Μαδρίτης από την Χιρόνα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδεψε χθες βράδυ (30/11) στην Καταλονία για να αντιμετωπίσει την Χιρόνα στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής της LaLiga και παρέμεινε στην ισοπαλία (1-1) για τρίτο σερί ματς πρωταθλήματος.

Η βασίλισσα βρέθηκε μάλιστα πίσω στο σκορ μετά την «βολίδα» του Ουναΐ στο 45ο λεπτό. Ο Μπαπέ ισοφάρισε με πέναλτι στο 67΄, με τους φιλοξενούμενους όμως να μην μπορούν να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Στις δηλώσεις του, στην συνέντευξη Τύπου μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο Τσάμπι Αλόνσο εμφανίστηκε αρκετά ψύχραιμός και δήλωσε μάλιστα πως έμεινε ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών του, πάρα το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς.

«Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιωθήκαμε, είχαμε περισσότερες ευκαιρίες. Δεν ήμασταν κλινικοί, για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Αλλά είναι πολύ μεγάλη η σεζόν, έχουμε ακόμη πολύ χρόνο και πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Υπάρχουν διαφορετικές φάσεις σε μια σεζόν. Στην αρχή, ήμασταν πιο σταθεροί εκτός έδρας. Η ομάδα ήταν ενθουσιασμένη που επέστρεψε από το 1-0. Είχαμε τρεις ή τέσσερις αρκετά καθαρές ευκαιρίες για να σκοράρουμε το δεύτερο γκολ και να κερδίσουμε, αλλά δεν το κάναμε».

 

«Μου άρεσε η αντίδραση που βγάλαμε όταν χάναμε. Μπορεί να μην ήταν αρκετό, αλλά ήμασταν κοντά. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι, κάνοντας ο καθένας την απαραίτητη αυτοκριτική του. Έχουμε ακόμη πολλά παιχνίδια εκτός έδρας και θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα, αρχής γενομένης από την Τετάρτη στο Μπιλμπάο (εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο)».

Η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά και από την ισοπαλία κόντρα στην Χιρόνα, παρέμεινε στην 2η θέση και τους 33 βαθμόυς, στο -1 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία αντιμετωπίζει την Τρίτη (02/12) στην έδρα της την Ατλέτικο Μαδρίτης.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

