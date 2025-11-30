Το γκολ του Αζεντίν Ουναΐ αρκούσε για να υπογράψει την τρίτη σερί γκέλα της Ρεάλ στο πρωτάθλημα, η οποία κόλλησε στο 1-1 με τη Τζιρόνα κι έπεσε από την κορυφή!

Ό,τι έχτιζε με υπομονή από την αρχή της σεζόν, φρόντισε να το γκρεμίσει μέσα σε τρία ματς. Ο Νοέμβριος αποδεικνύεται μήνας εφιαλτικός για τους Μερένγκες, οι οποίοι επέστρεψαν από την Ελλάδα με τα ίδια προβλήματα των τελευταίων εβδομάδων και μοιραία το πλήρωσαν στην Καταλονία. Με το γκολ του πρώην μεσοεπιθετικού του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, να κάνει τη ζημιά, η Τζιρόνα κράτησε στο 1-1 την άνευρη Ρεάλ που έπεσε από την κορυφή της La Liga κι έκανε άκρη για τη νέα πρωτοπόρο, Μπαρτσελόνα, που βρέθηκε στο +1.

Προβάδισμα για τη Τζιρόνα με κομψοτέχνημα του Ουναΐ

Σε ένα πρώτο μέρος αργού τέμπο με την κυκλοφορία της μπάλας και τις επιστροφές να κυριαρχούν στον αγώνα, η Ρεάλ πατούσε με μεγαλύτερη συνέπεια σε επικίνδυνα σημεία του γηπέδου, αλλά η πραγματικά πρώτη μεγάλη ευκαιρία ανήκε στη Τζιρόνα, όταν το μακρινό curler του Ουναΐ πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Κουρτουά. Στο 39΄η Ρεάλ απάντησε και άγγιξε το γκολ σε κεφαλιά του Μιλιτάο, όμως ο Γκζανίγκα απογειώθηκε και με το ένα χέρι κατάφερε να απομακρύνει την κεφαλιά του Βραζιλιάνου για να κρατήσει το μηδέν.

Δευτερόλεπτα αργότερα ο Μπαπέ εκμεταλλεύτηκε το... χάος στην περιοχή των Καταλανών και σκόραρε από κοντά, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR για χέρι του Γάλλου πριν εκτελέσει. Κι αφού το 0-1 δεν έγινε σε εκείνο στο σημείο, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Έπειτα από γύρισμα του Τσιγκάνκοφ στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον αμαρκάριστο Ουναΐ και ο πρώην μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού εκτέλεσε με υπέροχο πλασέ για να δώσει το προβάδισμα στους Καταλανούς (45΄).

Ωραίος και... μοιραίος ο Μπαπέ

Με την πλάτη ξανά στον τοίχο, οι Μαδριλένοι προσπάθησαν να βρουν την ισοφάριση αλλά λίγο έλειψε να βρεθούν πίσω στο σκορ με 2-0, όταν ο Κουρτουά με τεράστια επέμβαση νίκησε τον Βανάτ στο τετ-α-τετ (57΄). Η ισοφάριση τελικά ήρθε στο 65΄όταν ο Αρνάου πάτησε τον Βινίσιους στον αστράγαλο μέσα στην περιοχή κι έδωσε την ευκαιρία στον Μπαπέ να γράψει το 1-1 από την άσπρη βούλα.

Η Ρεάλ πίεζε και άγγιξε την ανατροπή σε όμορφο πλασέ του Βινίσιους που πέρασε ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια (79΄), ενώ δευτερόλεπτα μετά ο Ροντρίγκο ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Αρνάου. Στο 84΄η Τζιρόνα είχε τη σειρά της για να απειλήσει με δυνατό σουτ του Ρόκα από θέση βολής που εξουδετέρωσε ο Κουρτουά, ο οποίος έδωσε άλλη μια ευκαιρία στη Ρεάλ να φύγει με το διπλό.

Στο 90΄+4΄ωστόσο και στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Μπαπέ έκανε το πλασέ μέσα από την περιοχή κι έστειλε τη μπάλα δίπλα από το δοκάρι του Γκαζανίγκα, σε μια φάση που σφράγισε την τρίτη σερί εκτός έδρας ισοπαλίας των - πλήρως εκτροχιασμένων - Μαδριλένων.

Τζιρόνα (Μίτσελ): Γκαζανίγκα, Μαρτίνεθ, Ρινκόν (72΄Φρανσές), Βίτορ Ρέις, Μορένο, Βίτσελ, Ουναΐ (83 Ρουίθ), Μαρτίν, Μπράιαν Χιλ (72΄Ρόκα), Τσιγκάνκοφ (72΄Ασπρίγια), Βανάτ (83΄Κουρουμά)

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Αλεξάντερ-Άρνολντ (90΄Γκονζάλο Γκαρθία), Μιλιτάο, Ρούντιγκερ, Φραν Γκαρθία (90΄Καρέρας), Τσουαμενί (72΄Ροντρίγκο), Βαλβέρδε, Μπέλιγχαμ, Γκιουλέρ (46΄Καμαβινγκά), Βινίσιους, Μπαπέ

Απόδραση για την Εσπανιόλ

Νωρίτερα η έτερη ομάδα της Καταλονίας, Εσπανιόλ, πανηγύρισε με τη σειρά της τη νίκη με 1-0 στην έδρα της Θέλτα κι εξακολουθεί να κάνει ευρωπαϊκά όνειρα. Το γκολ του Γκαρθία στο 86΄σφράγισε την απόδραση που ανέβασε τους Καταλανούς στην πρώτη εξάδα της La Liga.