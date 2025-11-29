Ο Χάνσι Φλικ εξήγησε τον λόγο που φάνηκε δακρυσμένος μετά από συζήτηση που είχε με τον Ραφίνια στο τέλος της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με την Αλαβές.

Στην κορυφή της La Liga επέστρεψε -έστω και προσωρινά- η Μπαρτσελόνα μετά την εντός έδρας νίκη απέναντι στην Αλαβές (3-1) για την 14η αγωνιστική.

Παρά το θετικό αποτέλεσμα, οι κάμερες «έπιασαν» τον Χάνσι Φλικ να συνομιλεί με τον Ραφίνια στον πάγκο της ομάδας λίγο μετά το τέλος του αγώνα. Ο Γερμανός, σχεδόν βουρκωμένος, άκουγε τον Βραζιλιάνο κουνώντας το κεφάλι του κοιτώντας το... κενό. Η σκηνή δεν πέρασε απαρατήρητη από τους δημοσιογράφους που ρώτησαν τον Φλικ σχετικά με την στιχομυθία του με τον Ραφίνια.

«Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να το πω αυτό, αλλά στο τέλος ο Ραφίνια μού είπε το ίδιο πράγμα που είπα και εγώ: Ότι πρέπει να βελτιωθούμε στους επόμενους αγώνες, πρέπει να βελτιωθούμε! Αυτό ήταν όλο», εξήγησε ο Φλικ, αυτή τη φορά χαμογελώντας.