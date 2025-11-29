Φλικ: Δακρυσμένος στον πάγκο ο Γερμανός μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα
Στην κορυφή της La Liga επέστρεψε -έστω και προσωρινά- η Μπαρτσελόνα μετά την εντός έδρας νίκη απέναντι στην Αλαβές (3-1) για την 14η αγωνιστική.
Παρά το θετικό αποτέλεσμα, οι κάμερες «έπιασαν» τον Χάνσι Φλικ να συνομιλεί με τον Ραφίνια στον πάγκο της ομάδας λίγο μετά το τέλος του αγώνα. Ο Γερμανός, σχεδόν βουρκωμένος, άκουγε τον Βραζιλιάνο κουνώντας το κεφάλι του κοιτώντας το... κενό. Η σκηνή δεν πέρασε απαρατήρητη από τους δημοσιογράφους που ρώτησαν τον Φλικ σχετικά με την στιχομυθία του με τον Ραφίνια.
«Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να το πω αυτό, αλλά στο τέλος ο Ραφίνια μού είπε το ίδιο πράγμα που είπα και εγώ: Ότι πρέπει να βελτιωθούμε στους επόμενους αγώνες, πρέπει να βελτιωθούμε! Αυτό ήταν όλο», εξήγησε ο Φλικ, αυτή τη φορά χαμογελώντας.
🎙️ “Our cameras caught you talking with Raphinha, and we want to know what you said…”— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) November 29, 2025
🗣️ Flick: I'm not sure if I should say this, but in the end he said the same thing I said: we will improve in the upcoming matches. We will improve in the upcoming matches. That’s all it was.” pic.twitter.com/XPWFzidina
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.