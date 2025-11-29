Η Μπαρτσελόνα συνήλθε γρήγορα από το... σοκ του πρώτου λεπτού, γύρισε το ματς από το ημίχρονο και με το 3-1 επί της Αλαβές ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της La Liga.

Εφιαλτικό ξεκίνημα, ιδανικό φινάλε... Σε ένα ματς όπου βρέθηκε να χάνει από το πρώτο λεπτό, η Μπαρτσελόνα των εννέα (!) Καταλανών στην ενδεκάδα δεν έδειξε να αγχώνεται ούτε στο... ελάχιστο και με ανατροπή που ολοκληρώθηκε από ημίχρονο έβγαλε την υποχρέωση απέναντι στην Αλαβές. Με τους Ντάνι Όλμο, Γιαμάλ και Ραφίνια σε μεγάλα κέφια, οι Καταλανοί πήραν τη νίκη με 3-1 στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» και βρέθηκαν προσωρινά στο +2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με ματς περισσότερο.

Σόκαρε η Αλαβές, πριν από... ανατροπή-εξπρές

Το ματς πάντως δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει με χειρότερο τρόπο για τη Μπαρτσελόνα, η οποία βρέθηκε με τη... σέντρα του αγώνα πίσω στο σκορ! Στα 44 δευτερόλεπτα συγκεκριμένα κι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Ιμπάνιεθ με προβολή νίκησε τον Ζοάν Γκαρθία από κοντά και σόκαρε τους Μπλαουγκράνα.

Το γρήγορο προβάδισμα των φιλοξενούμενων ωστόσο δεν αποθάρρυνε τους ποδοσφαιριστές του Χάνσι Φλικ, οι οποίοι απάντησαν άμεσα όταν ο Γιαμάλ σκόραρε με πλασέ από θέση βολής μετά από γύρισμα του Ραφίνια στο δεύτερο δοκάρι (8΄). Η Μπάρτσα πήρε τα ηνία, δεν μπορούσε ωστόσο να παράγει σοβαρές ευκαιρίες και λίγο έλειψε να βρεθεί ξανά πίσω στο σκορ. Στο 24΄συγκεκριμένα ο Ζοάν Γκαρθία με την απόκρουση της αγωνιστικής άπλωσε τα χέρια του και στέρησε σχεδόν... σίγουρο γκολ από τον Ότο που άγγιξε το 1-2 με προβολή από κοντά.

Κι αφού η Αλαβές έχασε το... άχαστο, η Μπαρτσελόνα τhν τιμώρησε δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ο Ντάνι Όλμο υπέγραψε την ανατροπή με μονοκόμματο πλασέ από το ύψος του πέναλτι από νέο γύρισμα του Ραφίνια (26΄). Στο 44΄ο Γιαμάλ άγγιξε το 3-1 όταν απέφυγε τον Σιβέρα αλλά σημάδεψε το δοκάρι προ κενής εστίας, ενώ το χορταστικό ημίχρονο ολοκληρώθηκε με άστοχο πλασέ του Μπoγιέ που άγγιξε το 2-2 στο 45΄+2΄.

Ο Ντάνι Όλμο κλείδωσε το τρίποντο

Το τέμπο βέβαια έπεσε δραματικά μετά την ανάπαυλα, με τη Μπαρτσελόνα να κάνει διαχείριση του αποτελέσματος και την Αλαβές να μοιάζει ανήμπορη να αντιδράσει. Αν δεν ήταν ο Σιβέρα μάλιστα να σταματήσει ενστικτωδώς την καρφωτή κεφαλιά του Λεβαντόφσκι (57΄), η νίκη θα μπορούσε να έχει κριθεί από πολύ πιο νωρίς, όπως κι αν η σουτάρα του Γιαμάλ δεν είχε περάσει ελάχιστα πάνω από το δοκάρι (65΄).

Στο 78΄η Αλαβές απείλησε για πρώτη και μοναδική φορά στο β΄μέρος όταν ο Κουμπαρσί έβαλε το καθοριστικό μπλοκ στο τελείωμα του Μπογιέ από θέση βολής, με τους γηπεδούχους τελικά να κλειδώνουν το τρίποντο στο 90΄+3΄με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Ντάνι Όλμο που πλάσαρε άψογα στο τετ-α-τετ ύστερα από αστραπιαία αντεπίθεση.

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Ζοάν Γκαρθία, Έρικ Γκαρθία (46΄Κουντέ), Κουμπαρσί (84΄Κρίστενσεν), Ζεράρ Μαρτίν, Μπαλντέ, Μπερνάλ (46΄Ράσφορντ), Κασάδο, Ντάνι Όλμο, Ραφίνια (60΄Πέδρι), Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι (60΄Φεράν Τόρες)

Αλαβές (Εντουάρντο Κουντέτ): Σιβέρα, Ότο, Τενάγλια, Πατσέκο, Παράδα (80΄Μαρτίνεθ), Μπλάνκο, Σουάρεθ (68΄Γκεβάρα), Ιμπάνιεθ (68΄Γκουρίδι), Καλέμπε (58΄Βιθέντε), Ρέμπατς (58΄Αλενιά), Μπογιέ

