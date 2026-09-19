Ραφίνια: «Άδικο που εγώ κι ο Πέδρι δεν είμαστε υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα»
Οι τριάντα υποψήφιοι για το βραβείο της Χρυσής Μπάλας ανακοινώθηκαν με εκπλήξεις και ηχηρές απουσίες, με τον Ραφίνια συγκεκριμένα να μένει εκτός της τελικής της τελικής λίστας.
Από την 5η θέση που κατέκτησε πίσω στο 2025, ο Βραζιλιάνος ένα χρόνο αργότερα έμεινε εκτός 30αδας, σε μια εξέλιξη που προκάλεσε έκπληξη σε μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής κοινότητας.
Μόνο οι Λαμίν Γιαμάλ και Ρόδρι βρέθηκαν στους 30 υποψήφιους από το φετινό ρόστερ της Μπαρτσελόνα, με τον Ραφίνια να ξεκαθαρίζει πως η δική του απουσία μαζί με του συμπαίκτη του, Πέδρι, πρόκειται για αδικία. «Νομίζω ότι είναι άδικο. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για τον Πέδρι. θεωρώ πως κι αυτός άξιζε να βρίσκεται στη λίστα» τόνισε χαρακτηριστικά στις τελευταίες του δηλώσεις.
Την περσινή σεζόν, ο Βραζιλιάνος πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ισπανία κια αποτέλεσε έναν εκ των ηγετών της ομάδας του Χάνσι Φλικ με απολογισμό 33 γκολ και 21 ασίστ.
🗣️ Raphinha: "Es injusto que Pedri y yo no estemos en el Balón de Oro"— Diario SPORT (@sport) September 18, 2026
🏆 El capitán del FC Barcelona confiesa que estuvo a punto de abandonar el club tras la Copa América y defiende que Lamine Yamal merece ganar el Balón de Oro
✍️ Sergi Castillohttps://t.co/C6PXu7XsV7
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.