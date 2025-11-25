Ματίας Αλμέιδα: «Τρίζει» η θέση του στον πάγκο της Σεβίλλης
Μόνο ασφάλεια δεν μπορεί να νιώθει πλέον στην Ανδαλουσία ο Ματίας Αλμέιδα. Ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ διανύει την πιο δύσκολη περίοδο της -σύντομης- έως τώρα θητείας του στον πάγκο της Σεβίλλης.
Ο λόγος είναι πως η ομάδα του ηττήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (24/11) με 2-0 στην έδρα της Εσπανιόλ, και πλέον μετράει 4 ήττες στα τελευταία 5 παιχνίδια της La Liga, έχοντας... κατρακυλήσει στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα (16β.) ύστερα από 13 ματς.
Ο Πελάδο γνωρίζει καλά πως δεν θα του δοθούν πολλές ακόμη ευκαιρίες να αλλάξει την εικόνα και κυρίως τα αποτελέσματα της ομάδας, με το πρόγραμμα που ακολουθεί να περιλαμβάνει δύσκολες αποστολές, όπως αυτή στο «Μπερναμπέου» με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 20 Δεκεμβρίου.
Πριν από μερικές μέρες, ο ίδιος ο Αλμέιδα δήλωσε πως «πρέπει να φτάσει μέχρι τα Χριστούγεννα», όμως και οι Ισπανοί δεν φημίζονται για την υπομονή τους. Πάντως, αρκετοί χρήστες του ''Χ'' στηρίζουν τον Αργεντίνο κόουτς.
Permítanme que hoy, después de perder y con el cabreo que llevo encima os diga que apoyo aún más a Almeyda.
El no tiene la culpa de que nuestros jugadores necesiten 47 tiros para meter un gol, ojalá y le den una plantilla de tíos competentes porque tiene una banda de equipo. pic.twitter.com/fVUeSGHqrQ— coña (@SprintDeRakitic) November 24, 2025
