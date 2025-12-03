Αλμέιδα: «Δεν πάω πουθενά, υπέγραψα για τρία χρόνια»

Ο Ματίας Αλμέιδα ξεκαθάρισε για το μέλλον του στη Σεβίλλη, τονίζοντας ότι θέλει να μείνει και να παλέψει για την ομάδα, αγνοώντας τα σενάρια και τις κριτικές.

Με την προσοχή στραμμένη στον αγώνα για το Copa del Rey απέναντι στην Εξτρεμαδούρα (4/12), ο Ματίας Αλμέιδα κράτησε… αμυντική στάση αναφορικά με το μέλλον του στον πάγκο της ομάδας. Ο Αργεντινός τεχνικός της Σεβίλλης, μετά την ήττα 2-0 από τη Μπέτις στο ντέρμπι της Ανδαλουσίας, τόνισε ότι τίποτα δεν τον κουνάει από τον πάγκο της ομάδας.

«Προσπαθούμε να δουλέψουμε σκληρά, να αφήσουμε πίσω μας την ήττα στο ντέρμπι και να καταλάβουμε ότι αύριο (σ.σ. Πέμπτη 4/12) παίζουμε έναν τελικό, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι τελικοί. Η νοοτροπία αλλάζει αυτόματα και ήδη σκεφτόμαστε και αναλύουμε τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσουμε»δήλωσε αρχικά.

"NO ME VOY A IR".



"Me tienen que sacar 10 jueces de aquí".

La reflexión de un Almeyda que quiere seguir luchando por el Sevilla.



La reflexión de un Almeyda que quiere seguir luchando por el Sevilla.

Όσο για τα σενάρια για το μέλλον του, ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ ήταν ξεκάθαρος: «Όσο μου δίνουν χώρο, όπου κι αν πονάω και μπορώ να τους πιάσω, θα τους πιάσω. Δεν με νοιάζει πόσα παιχνίδια έxoυν περάσει. Υπέγραψα για τρία χρόνια, θέλω να μείνω τρία χρόνια στη Σεβίλλη και να μου ανανεώσουν για άλλα τρία, και πρέπει να το κερδίσω αυτό. Γιατί αν ήθελα να έρθω εκεί όπου άλλοι δεν ήθελαν να έρθουν, δεν πρόκειται να τα παρατήσω. Ήθελα να έρθω γιατί μου αρέσει αυτός ο σύλλογος, ο κόσμος, η κατάσταση. Δεν πρόκειται να σταματήσω επειδή χάσαμε ένα ντέρμπι, με τίποτα. Το χάσαμε, το αποδέχομαι, με πόνο, με λύπη. Το αποδέχομαι, άλλαξα νοοτροπία και δεν θα τριγυρνάω κλαίγοντας στις γωνίες. Το αντιμετωπίζω κατά μέτωπο, και μία ακόμη κηλίδα, δεν αλλάζει τίποτα για μένα».

Τέλος ο 51χρονος περιέγραψε την προσέγγισή του απέναντι στις δυσκολίες και τις ήττες της Σεβίλλης: «Οι αριθμοί είναι μέτριοι. Είμαστε στη μάχη, στη διεκδίκηση. Έχω προσπαθήσει να είμαι αυθεντικός σε κάθε συνέντευξη Τύπου, ανοίγομαι μετά από κάθε αγώνα, με πάθος. Αυτός είμαι εγώ. Ο τύπος που έρχεται εδώ είναι μαχητής, που προσπαθεί να δει τα δικά του λάθη και της ομάδας. Και υπάρχουν κι άλλα που δεν τα βλέπω. Είναι φυσιολογικό, κανείς δεν είναι τέλειος. Είμαι στη μάχη, θα παλέψω, θα χρειαστεί να με σύρουν έξω από εδώ ακόμα και με δέκα δικαστές. Δεν πάω πουθενά, ξέρω πώς θέλω να τελειώσω και πώς θέλω να ολοκληρώσω… Όχι».