Ο αμυντικός της Σεβίλλης, Χοσέ Καρμονα, επέκρινε την απόφαση του διαιτητή να διακόψει, έστω και προσωρινά, τον αγώνα κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις.

Η Σεβίλλη υποδέχθηκε χθες (30/11), στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» την αιώνια αντίπαλο της, Ρεάλ Μπέτις, στα πλαίσια της 14ης ααγωνιστικής της LaLiga. Το ντέρμπι της Ανδαλουσίας ή αλλίως «Gran Derbi», βάφτηκε πράσινο, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με 0-2.

Το αποτέλεσμα αυτό προκάλεσε εκνευρισμό στη κερκίδα των γηπεδούχων, η οποία εξερράγη στο 88΄, όταν μερίδα των οπαδών άρχισαν να πετούν αντικείμενα στο χορτάρι κάτι που οδήγησε τον διαιτητή, Χοσέ Λουίς Μουνουέρα Μοντέρο, να διακόψει προσωρινά τον αγώνα. 15 λεπτά αργότερα ωστόσο οι δυο ομάδες επέστρεψαν στο γήπεδο και ολοκλήρωσαν το ματς.

Σε δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο αμυντικός των γηπεδούχων, Χοσέ Ανχέλ Καρμονα, επέκρινε τις λάθος αποφάσεις του Μοντέρο, όπως την κόκκινη κάρτα που έδειξε στον Ρομέρο, αλλά και την προσωρινή διακοπή του αγώνα.

«Αυτό είναι ποδόσφαιρο, είναι ντέρμπι, υπάρχει πολλή ένταση, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να είχαμε πάει στα αποδυτήρια, δεν το θέλαμε ούτε εμείς, άλλα ούτε εκείνοι. Αν κάνουν μια καλή φάση, πανηγυρίζουν, ξεσηκώνουν το πλήθος, απαντούν. Νομίζω ότι δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό, σταματήσαμε για δέκα λεπτά χωρίς λόγο».

''No es roja''.



''Hemos parado 10 minutos sin sentido''.



«Σε κάθε άλλο αγώνα, αυτό δεν θα ήταν ποτέ κόκκινη κάρτα. Ο διαιτητής εδώ έκανε λάθος. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι ένα ντέρμπι. (Ο Ρομέρο) Όντως δεν διεκδικούσε την μπάλα, αλλά δεν ήταν κακόβουλος και δεν έβλαψε κανέναν», πρόσεθεσε ο Ισπανός οπισθοφύλακας.