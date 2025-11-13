Αλμέιδα: «Πρέπει να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα»

Ο Ματίας Αλμέιδα παραχώρησε δηλώσεις, έκανε απολογισμό της μέχρι τώρα σεζόν και αστειεύτηκε για το αν θα μείνει στον πάγκο της Σεβίλλης… με στόχο να μείνει ζωντανός ως τα Χριστούγεννα!

Ο Ματίας Αλμέιδα μίλησε στο Radio Marca για την τρέχουσα πορεία της Σεβίλλης, το επικείμενο ντέρμπι με τη Μπέτις (30/11) και τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Αργεντινός τεχνικός τόνισε τη σημασία της ενότητας και της συμμετοχής όλων στο ποδόσφαιρο: «Όλοι συμμετέχουμε στο παιχνίδι. Τη στιγμή που θα καταλάβουμε ότι όλοι ωφελούμαστε από αυτό το άθλημα και ο καθένας κάνει τη δουλειά του, θα υπάρχει περισσότερη σύνδεση και σεβασμός στις απόψεις και τα γούστα».

Η ομάδα του Πελάδο βρίσκεται στην ένατη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Ισπανίας μετρώντας 16 βαθμούς με πέντε νίκες έξι ήττες και μία ισοπαλία σε δώδεκα αγώνες. Η Σεβίλλη προέρχεται από μια νίκη επί της Οσασούνα που έσπασε το σερί τριών συνεχόμενων ηττών :«Οι νίκες φέρνουν πάντα χαρά, ειδικά σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως η LaLiga. Έχω περάσει παρόμοιες καταστάσεις στη Ρίβερ Πλέιτ και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να ανακάμψεις, αλλά προχωράμε σιγά-σιγά. Δεν απελπίζομαι όταν χάνουμε, δεν μου αρέσει, αλλά όσο παίρνουμε βαθμούς, προχωράμε», τόνισε ο Αλμέιδα.

Αναφερόμενος στον απολογισμό της σεζόν μέχρι στγμής ανέφερε: «Είμαι απαιτητικός. Ικανοποιημένος είσαι μόνο όταν γίνεσαι πρωταθλητής. Τα υπόλοιπα τα δουλεύεις. Υπάρχουν θέσεις που θέλεις να φτάσεις για το καλό του συλλόγου, για το μέλλον. Φυσικά, μέσα στα όρια που μπορεί να θεωρηθεί κανείς ικανοποιημένος, νιώθω χαρούμενος για τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα και για τους αριθμούς που έχουμε σήμερα δεν σημαίνουν τίποτα, αλλά ταυτόχρονα λένε πολλά, γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες από κάτω. Προχωράμε, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές».

Σχετικά με τον τραυματισμό των Αλέξις και Αζπιλικουέτα, δήλωσε: «Ελπίζουμε να τους έχουμε όλους για το ντέρμπι (σ.σ με τη Μπέτις). Είναι σε γρήγορη αποκατάσταση, αλλά χρειάζεται προσοχή για να μην μείνουν εκτός περισσότερο».

Τέλος ο 51χρονος τεχνικό μίλησε με μια δόση χιούμορ για τις μεταγραφές του χειμώνα: «Δεν πρέπει να το σκεφτούμε καλά γιατί ακόμη απομένει πολύς δρόμος και στο ποδόσφαιρο κανείς δεν σου εγγυάται ότι θα είσαι εδώ για πολύ. Απομένει ακόμη και πρέπει να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα».

Η Σεβίλλη συνεχίζει, λοιπόν, με βλέμμα προσηλωμένο στο ντέρμπι, ψυχολογία ανεβασμένη από τη νίκη και μια σαφή στρατηγική για το μέλλον της ομάδας, με τον Αλμέιδα να κρατά τους τόνους χαμηλά αλλά αποφασιστικά.