Εσπανιόλ - Σεβίλλη 2-0: Την «πάτησε» και... πάτησε εξάδα
Βρήκε αντίδοτο μετά από δύο διαδοχικές ήττες η Εσπανιόλ και έδωσε συνέχεια στα... ευρωπαϊκά της όνειρα! «Θύμα» της η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα και του βασικού Οδυσσέα Βλαχοδήμου που γονάτισε στην Καταλονία και επέστρεψε στις ήττες (2-1). Έτσι, οι γηπεδούχοι αναρριχήθηκαν ξανά στην 6η θέση της La Liga, με τους Ανδαλουσιανούς να παραμένουν στην 11η.
Η Εσπανιόλ έκανε τη διαφορά στο δεύτερο μέρος, όπου προηγήθηκε με τον Μίγια στο 48'. Ο Γιαέν διπλασίασε τα τέρματά της στο 84' και ουσιαστικά κλείδωσε το τρίποντο, αφού το μόνο που μπόρεσε να κάνει η Σεβίλλη ήταν να μειώσει με τον Μαρκάο στο 86'.
