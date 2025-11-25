Σπουδαία νίκη πήρε η Εσπανιόλ που υποχρέωση τη Σεβίλλη των Αλμέιδα και Βλαχοδήμου σε επιστροφή στις ήττες (2-1) και συνεχίζει να κάνει ευρωπαϊκά όνειρα.

Βρήκε αντίδοτο μετά από δύο διαδοχικές ήττες η Εσπανιόλ και έδωσε συνέχεια στα... ευρωπαϊκά της όνειρα! «Θύμα» της η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα και του βασικού Οδυσσέα Βλαχοδήμου που γονάτισε στην Καταλονία και επέστρεψε στις ήττες (2-1). Έτσι, οι γηπεδούχοι αναρριχήθηκαν ξανά στην 6η θέση της La Liga, με τους Ανδαλουσιανούς να παραμένουν στην 11η.

Η Εσπανιόλ έκανε τη διαφορά στο δεύτερο μέρος, όπου προηγήθηκε με τον Μίγια στο 48'. Ο Γιαέν διπλασίασε τα τέρματά της στο 84' και ουσιαστικά κλείδωσε το τρίποντο, αφού το μόνο που μπόρεσε να κάνει η Σεβίλλη ήταν να μειώσει με τον Μαρκάο στο 86'.