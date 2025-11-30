Η Μπέτις απέδρασε με νίκη 2-0 από την έδρα της Σεβίλλης στο «Gran Derbi« που διακόπηκε προσωρινά. Βλέπουν Ευρώπη οι Βερδιμπλάνκος, βυθίζεται η ομάδα του Αλμέιδα.

Το ντέρμπι της Ανδαλουσίας βάφτηκε στα πράσινα! Στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» άλλωστε εκείνη που χαμογέλασε ήταν η Μπέτις του Μανουέλ Πελεγκρίνι, η οποία επικράτησε 2-0 επί της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα στο επεισοδιακά ντέρμπι που οδηγήθηκε σε προσωρινή διακοπή λίγο πριν από τη λήξη.

Οι Βερδιμπλάνκος άνοιξαν το σκορ στο 54΄μετά από ένα στείρο πρώτο μέρος, όταν ο Φορνάλς στο 54΄νίκησε τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο και βρήκε δίχτυα για το 1-0. Στο 69΄ήταν η σειρά του Αλτιμίρα να σκοράρει και να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ, με τα πράγματα να παίρνουν ακόμα χειρότερη τροπή για την ομάδα του Αλμέιδα στο 84΄εξαιτίας της αποβολής του Ρομέρο.

Το αποτέλεσμα προκάλεσε εκνευρισμό στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» το οποίο εξερράγη στο 88΄, όταν μερίδα οπαδών άρχισαν να πετούν αντικείμενα στο χορτάρι και να οδηγούν το ματς σε προσωρινή διακοπή! Περίπου 15 λεπτά αργότερα ωστόσο οι δυο ομάδες επέστρεψαν στο γήπεδο και ολοκλήρωσαν τον αγώνα, ο οποίος κράτησε τη Μπέτις στην πρώτη πεντάδα και βούλιαξε τη Σεβίλλη στη 13η θέση.