Δημοσιογράφος της Αs κατακεραυνώνει τη Ρεάλ Μαδρίτης και στέκεται στα προβλήματα που υπάρχουν στην ομάδα πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης γκέλαρε στο πρωτάθλημα και δεν μπόρεσε να περάσει από την έδρα της Ελτσε, η οποία στην έδρα της παραμένει αήττητη.

Η κριτική που γίνεται στην ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας είναι έντονη κι η πίεση στον Τσάμπι Αλόνσο γίνεται όλο και μεγαλύτερη.

Ο Χοσέ Φέλιξ Ντίαθ της «As», στο τελευταία του άρθρο του για τη «βασίλισσα» γράφει πως:

«Η καλύτερη εκδοχή της Ρεάλ Μαδρίτης έχει εξαφανιστεί μετά το Κλάσικο. Προβληματίζουν η έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου, καθώς και η δυναμική στα παιχνίδια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει εξαφανιστεί μετά τη νίκη στο Κλάσικο ή τουλάχιστον εκείνη η εκδοχή που έμοιαζε ικανή να τα καταφέρει όλα, όπου η ομάδα ήταν ενωμένη, έτρεχε και κυριαρχούσε στους αγώνες. Στην αρχή της εποχής Τσάμπι Αλόνσο, ιδιαίτερα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, υπήρχε η πεποίθηση ότι, επιτέλους, η "βασίλισσα" έτρεχε περισσότερο από τους αντιπάλους της, πίεζε όπως ποτέ άλλοτε και μάλιστα έκλεβε μπάλες κοντά στην αντίπαλη περιοχή».

Ωστόσο, ο Ντίαθ τονίζει ότι: «Όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Το αποτέλεσμα, όπως συνέβη και την περασμένη σεζόν, είναι ότι το άνετο προβάδισμα που είχε αποκτήσει η Ρεάλ Μαδρίτης έναντι των αντιπάλων της έχει εξατμιστεί - αν και είναι αλήθεια ότι συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας».

«Εχει χαθεί η σύνδεση μεταξύ παικτών και τεχνικού τιμ»

Στη συνέχεια του άρθρου του, ο Ντίαθ στέκεται στα προβλήματα που υπάρχει μεταξύ του Τσάμπι Αλόνσο και των συνεργατών του με τους παίκτες.

«Στο Βαλδεμπέμπας δεν μπορούν να αρνηθούν ότι η σύνδεση μεταξύ παικτών και τεχνικού τιμ έχει χαθεί ή τουλάχιστον υφίσταται μια αποσύνδεση που ήδη ανησυχεί πολύ τη διοίκηση.

Ο αγώνας με την Έλτσε θεωρήθηκε από τον σύλλογο και από τα ίδια τα αποδυτήρια (προηγήθηκαν σχετικές συζητήσεις) ως το σημείο εκκίνησης για να μπει ένα τέλος σε αυτή τη σκιά υποψίας που πλανάται πάνω από την ομάδα».

«Αντίδραση, αλλιώς η αμφιβολία θα γίνει συνοδοιπόρος σε ένα ταξίδι προς το πουθενά»

Το 2-1 που έγινε από τον Άλβαρο Ροντρίγκεθ, είναι αυτό στο οποίο στέκεται ο Ντίαθ λόγω της συμπεριφοράς από τους παίκτες.

«Το δεύτερο γκολ που δέχτηκαν έχει ληφθεί ως παράδειγμα του τι δεν πρέπει ποτέ να συμβαίνει σε μια ομάδα όπως η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Άλβαρο Ροντρίγκεθ - ο οποίος, ειρωνικά, εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο με τη "βασίλισσα" - κερδίζει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και, απέναντι σε πέντε παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, κάνει ό,τι θέλει χωρίς κανείς να τον ενοχλήσει έστω και ελάχιστα. Γκολ… κατόπιν πρόσκλησης, όπως το περιγράφουν στο Βαλδεμπέμπας.

Αυτό που πραγματικά προκαλεί ανησυχία είναι η δυναμική και οι αντιδράσεις που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των αγώνων. Είναι εντυπωσιακό ότι παίκτες των οποίων η αφοσίωση δεν είχε ποτέ αμφισβητηθεί, κατεβάζουν τα χέρια με την πρώτη δυσκολία και εκεί πρέπει να εμφανιστεί η ηγετική πλευρά του Τσάμπι Αλόνσο ως προπονητής.

Υπάρχει χρόνος ώστε αυτό να αλλάξει και όλα να επανέλθουν στη φυσιολογική τους κατάσταση, με τον τεχνικό να αποτελεί απόλυτο σημείο αναφοράς. Ωστόσο, η απαίτηση που συνοδεύει τη Ρεάλ Μαδρίτης και οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί οδηγούν στη σκέψη ότι η αντίδραση πρέπει να έρθει σύντομα, γιατί διαφορετικά η αμφιβολία θα γίνει συνοδοιπόρος σε ένα ταξίδι προς το πουθενά».