Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε να προβληματίζει στην Ισπανία καθώς γκέλαρε πάνω στην Έλτσε και ο Τσάμπι Αλόνσο προανήγγειλε ανατροπή της κατάστασης από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Σε λίγα 24ωρα η Ρεάλ Μαδρίτης θα πατήσει το πόδι της σε ελληνικά εδάφη προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική του League Phase του Champions League.

Ο ισπανικός σύλλογος θα ταξιδέψει για την Αθήνα έχοντας ένα κακό σερί στα τρία προηγούμενα παιχνίδια, με τελευταίο αυτό κόντρα στην Έλτσε, όπου αναδείχθηκε ισόπαλος με 2-2.

Ο Τσάμπι Αλόνσο έκανε την αυτοκριτική του μετά το ματς και ζήτησε να ανατραπεί η κατάσταση, δηλώνοντας πως αυτό θα ξεκινήσει από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Χαρακτηριστικά είπε: «Η σύνδεση βελτιώνεται. Έχουμε περισσότερο χρόνο και αλληλεπιδρούμε περισσότερο, γνωριζόμαστε καλύτερα. Είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι, γιορτάζουμε τις νίκες και υποφέρουμε αν δεν κερδίσουμε. Η σύνδεση είναι καλή. Πρέπει να ανατρέψουμε αυτήν την κατάσταση, ξεκινώντας από το ματς με τον Ολυμπιακό»