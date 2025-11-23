Η Ατλέτικο Μαδρίτης έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Χετάφε (0-1) και μείωσε ξανά την απόστασή της από την κορυφή της La Liga στο -3. Ισοπαλία και 5η θέση για την Μπέτις.

Το εμπόδιο της Χετάφε αποδείχθηκε δύσκολο μεν, αλλά όχι ανυπέρβλητο για την Ατλέτικο Μαδρίτης που έστω και με αυτογκόλ κατάφερε να δραπετεύσει με 0-1 και μείωσε ξανά στο -3 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα.

Λίγες φάσεις στο πρώτο μέρος από τις δύο ομάδες, οι Ροχιμπλάνκος ανέβασαν στροφές στο δεύτερο ημίχρονο έχοντας δύο καλές ευκαιρίες με Γκριεζμάν και Μπάριος μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 72', ο Γκριεζμάν και πάλι άγγιξε το γκολ, η κεφαλιά του όμως εξολοθρεύθηκε από τον Σόρια. Ο οποίος όμως δεν είχε απάντηση απέναντι σε... συμπαίκτη του, αφού στο 82' ο Ντουάρτε στην προσπάθειά του να απομακρύνει το γύρισμα του Ρασπαντόρι έστειλε με τακουνάκι την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Η Χετάφε είχε δοκάρι στο τελευταίο λεπτό του ματς, το αποτέλεσμα δεν άλλαξε και η Ατλέτικο ανέβηκε ξανά 4η με 28 βαθμούς.

Ξανά ισόπαλη η Μπέτις, «βουλιάζει» η Οβιέδο

Η Μπέτις αρκέστηκε στην ισοπαλία απέναντι στην Τζιρόνα (1-1) και δεν κατάφερε να πλησιάσει κι άλλο στην τετράδα της La Liga. Σε ένα ματς που ο Ίσκο επέστρεψε στην δράση μετά τον τραυματισμό του και μάλιστα «ανακοινώθηκε» με πανό η ανανέωσή του στους Ανδαλουσιάνους, η Τζιρόνα προηγήθηκε με τον Βάνατ στο 20ό λεπτό. Οι Καταλανοί, που παλεύουν για την σωτηρία, δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το προβάδισμα, μιας και ο Γκόμες ισοφάρισε στο 75' από ασίστ μάλιστα του Ίσκο. Στις καθυστερήσεις ο Άντονι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη.

Στο άλλο ματς, Οβιέδο και Ράγιο Βαγιεκάνο έμειναν στο άνοστο 0-0 ενώ η καθεμία τελείωσε με δέκα παίκτες. Ουραγός παραμένει η νεοφώτιστη Οβιέδο.