Έναν ευρηματικό τρόπο σκαρφίστηκε η Μπέτις για να ανακοινώσει την ανανέωση του Ίσκο μέχρι του 2028, η οποία επέλεξε να δώσει τη σκυτάλη στους... οπαδούς της στο γήπεδο.

Η παρουσία του Ίσκο θα συνεχίσει να κοσμεί το «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» για τα επόμενα τρία χρόνια! Η Μπέτις κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό για την ανανέωση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2028, σε ένα deal ωστόσο που δεν ανακοινώθηκε με τον συνηθισμένο τρόπο.

Αντίθετα οι Βερδιμπλάνκος αποφάσισαν να μετατρέψουν τους οπαδούς τους που βρέθηκαν στο γήπεδο ως αγγελιαφόρους των χαρμόσυνων νέων, καθώς πριν από τη σέντρα του αγώνα κόντρα στη Τζιρόνα άπλωσαν ένα γιγαντιαίο πανό στις εξέδρες που έγραφε «Ίσκο 2028».

Εκείνη τη στιγμή ο Ίσκο εμφανίστηκε από τη φυσούνα και δέχθηκε το ζεστό χειροκρότημα του κόσμου, ενώ λίγο αργότερα η Μπέτις ανακοίνωσε την υπογραφή του νέου συμβολαίου και μέσα από την ιστοσελίδα της.