Ρεάλ Μαδρίτης: Το λάθος της «βασίλισσας» σε αφιερωματικό βίντεο για τον Ζότα

diogo jota

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε χοντρή γκάφα στην προσπάθειά της να φτιάξει αφιερωματικό βίντεο για τον Ντιόγκο Ζότα και τον αδερφό του, που τόσο άδικα έχασαν την ζωή τους.

Σ' ένα άσχημο λάθος υπέπεσε η Ρεάλ Μαδρίτης , που, στην προσπάθειά της να ετοιμάσει ένα βίντεο μέσω του οποίου ήθελε να αποτίσει φόρο τιμής για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα της Λίβερπουλ και τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα μπέρδεψε τον δεύτερο.

Πιο συγκεκριμένα, αντί να χρησιμοποιήσουν πλάνα του Αντρέ Σίλβα, οι άνθρωποι των Μαδριλένων έβαλαν καταλάθος εικόνα από τον παίκτη της Έλτσε , Αντρέ ντα Σίλβα, που είχε ίδιο όνομα και επώνυμο με τον αδερφό του αδικοχαμένου σταρ των «Ρεντς».

Το λάθος αυτός ανάγκασε τους Μαδριλένους να ζητήσουν επίσημη συγγνώμη μέσω των social media.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ζητά συγγνώμη από την Έλτσε και τον παίκτη της, Αντρέ ντα Σίλβα, επειδή κατά λάθος συμπεριέλαβαν, στο VIDEO, την εικόνα του αντί για αυτήν του Αντρέ Σίλβα, αδελφού του Ντιόγκο Ζότα, παίκτη της Λίβερπουλ. Λυπούμαστε για το συμβάν»

 
     

