Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αρμπελόα «απασφάλισε» κατά της διαιτησίας
Δύο ακόμη πολύτιμους βαθμούς στη μάχη τίτλου της La Liga άφησε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) η Ρεάλ Μαδρίτης, μένοντας στο 1-1 με την Τζιρόνα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».
Οι Μερένγκχες παρότι προηγήθηκαν, είδαν τους Καταλανούς να επιστρέφουν στο ματς και εν τέλει να παίρνουν τον βαθμό της ισοπαλίας, και πλέον γνωρίζουν πως από απόψε μπορεί ουσιαστικά να αποχαιρετήσουν το πρωτάθλημα, αν η Μπαρτσελόνα επικρατήσει της Εσπανιόλ και ανέβει στο +9.
Ωστόσο, τα παράπονα από τη διαιτησία δεν έλειψαν για ακόμη μια αναμέτρηση, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να αναφέρεται σε μια φάση προς το φινάλε του αγώνα, όπου ο Κιλιάν Μπαπέ έπεσε μέσα στην περιοχή σε «μονομαχία» με τον Βίτορ Ρέις που τον βρήκε στο πρόσωπο.
Ο τεχνικός της «βασίλισσας» χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη φάση ως καθαρή παράβαση ενώ τόνισε πως το VAR επεμβαίνει μόνο όταν...βολεύει.
«Για μένα, είναι ένα πέναλτι εδώ. Άλλη μια εβδομάδα, είναι αυτό που έχουμε, και έτσι είναι τα πράγματα. Το VAR επεμβαίνει μόνο όταν τους βολεύει. Έχω ήδη πει τη γνώμη μου και αυτά τα γεγονότα το επιβεβαιώνουν. Είναι ένα καθαρό φάουλ».
Alvaro Arbeloa on VAR not intervening in the elbow to the face that Mbappe got in the area:
"I don't understand that, and I think no one understands it."
"When VAR intervenes, I imagine it intervenes when it sees fit, and when it doesn't want to... it doesn't intervene."… pic.twitter.com/oDs1S1Cg97
