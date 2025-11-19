Συγκλονίζει ο Ρόμπερτσον για Ζότα: «Όλη μέρα τον ένιωθα δίπλα μου, θα μου χαμογελάει από κάπου»

Ο ακραίος αριστερός μπακ των Σκωτσέζων συγκίνησε με τα λόγια του για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, μετά την πρόκριση της πατρίδας του στο Μουντιάλ του επόμενου καλοκαιριού.

Τεράστια ήταν η χθεσινή (18/11) βραδιά για την Σκωτία, αντίπαλο της Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026. Η ομάδα του Στιβ Κλαρκ μετά την ήττα από τη «γαλανόλευκη» με 3-2 στο «Καραϊσκάκης» , πήγε σε... εντός έδρας τελικό πρόκρισης με αντίπαλο τη Δανία.

Εκεί, σε ένα παιχνίδι με δραματικό φινάλε, οι Σκωτσέζοι επικράτησαν 4-2 και πήραν την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο ύστερα από 28 ολόκληρα χρόνια, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να μην μπορούν να κρύψουν τη συγκίνησή τους.

Ένας εξ' αυτών ήταν και ο Άντι Ρόμπερτσον. Ο αριστερός μπακ της Λίβερπουλ ωστόσο άφησε για λίγο στην άκρη το «εγώ» του και μίλησε για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, με τον οποίο ήταν καλοί φίλοι και φυσικά συμπαίκτες στους ''Reds''. Συγκινημένος, ο «Ρόμπο» ανέφερε πως δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του τον Πορτογάλο, ενώ είπε πως θα του χαμογελάει από κάπου, προκαλώντας παγκόσμια ανατριχίλα.

«Σήμερα ήμουν συντετριμμένος. Ξέρω στην ηλικία που βρίσκομαι, πως αυτή θα μπορούσε να είναι η τελευταία μου ευκαιρία να πάω στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δεν μπορούσα να βγάλω από το μυαλό μου τον φίλο μου τον Ντιόγκο Ζότα σήμερα. Μιλήσαμε τόσο πολύ μαζί για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχασε Μουντιάλ στο Κατάρ (2022) λόγω τραυματισμού, και το έχασα και εγώ επειδή δεν προκριθήκαμε τότε.

Πάντα συζητούσαμε πώς θα ήταν να πάω σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ξέρω ότι θα είναι κάπου να μου χαμογελάει απόψε. Απλώς δεν μπορούσα να τον βγάλω από το μυαλό μου όλη μέρα».