Ενθαρρυντικά τα νέα για Ντρέντε: Προχωράει η αποκατάστασή του μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο
Πριν από περίπου έναν μήνα, η είδηση πως ο άλλοτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόιστον Ντρέντε, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο είχε αναστατώσει την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.
Ο 38χρονος Ολλανδός νοσηλεύτηκε άμεσα στο νοσοκομείο και έκτοτε ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, με την ανάρρωσή του να προχωράει μέρα με τη μέρα και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Ντρέντε εργάζεται με μεγάλη αφοσίωση πάνω στο κομμάτι της αποκατάστασης.
«Ο Ρόιστον βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια σημαντική φάση της διαδικασίας αποκατάστασής του. Δουλεύει για την ανάρρωσή του με μεγάλη αφοσίωση και πειθαρχία, δείχνοντας τη δέσμευση και το κίνητρο που περιμένουμε καθημερινά από εκείνον. Μαζί με το ιατρικό και υποστηρικτικό προσωπικό καθορίζουμε σταδιακά τι είναι καλύτερο για την περαιτέρω εξέλιξή του αυτή την περίοδο. Η δημιουργία μιας σταθερής βάσης είναι καθοριστική, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει την κατάλληλη στιγμή και σε καλή κατάσταση. Η θετική του στάση και η επαγγελματική προσέγγιση συμβάλλουν σημαντικά στη θετική πορεία της αποκατάστασης», δήλωσε ο προπονητής της FC De Rebellen, της ερασιτεχνικής ομάδας βετεράνων στην οποία αγωνιζόταν ο Ντρέντε.
Door herseninfarct getroffen Royston Drenthe zet kleine stapjes in belangrijke fase van revalidatieproces 🙏❤️— ESPN NL (@ESPNnl) November 15, 2025
