Δύσκολες ώρες για τον βετεράνο ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόιστον Ντρέντε, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη την Παρασκευή (17/10).

Αγωνία για την υγεία του Ρόιστον Ντρέντε μετά την είδηση πως ο 38χρονος άλλοτε ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, μεταξύ άλλων, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο 38χρονος Ολλανδός -κάποτε ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης- υπέστη το εγκεφαλικό επεισόδιο την περασμένη Παρασκευή (17/10) προτού μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του δεν είναι γνωστές. Η ερασιτεχνική ομάδα βετεράνων FC De Rebellen, στην οποία αγωνίζεται ο Ντρέντε, εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητα του Ντρέντε και της οικογένειάς του.

«Ο Ρόιστον λαμβάνει καλή φροντίδα και βρίσκεται σε καλά χέρια. Η ομάδα και όλοι όσοι εμπλέκονται εύχονται ταχεία ανάρρωση. Η οικογένεια του Ρόιστον ζητά ηρεμία και ιδιωτικότητα αυτή την περίοδο, ώστε να του προσφέρει την απαραίτητη στήριξη και χώρο για την ανάρρωσή του», αναφέρει ενδεικτικά.

Θυμίζουμε ότι ο Ρόιστον Ντρέντε είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον της Ρεάλ το καλοκαίρι του 2007, όταν η Βασίλισσα έδωσε στη Φέγενορντ 14 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Βασικά του εμπόδια για να εξελιχθεί αποτέλεσαν η αστάθειά του και ο ατίθασος χαρακτήρας του, καθώς δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στη Μαδρίτη, ενώ ακολούθησαν πολλές ομάδες ως σταθμοί στην καριέρα του. Η οποία τελείωσε και επίσημα το 2023, όταν και αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του.