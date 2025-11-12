Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανανεώνει έως το 2030 ο Χουλιάνο Σιμεόνε
Διανύει μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς μήνες του στη Μαδρίτη και η Ατλέτικο ετοιμάζεται να τον ανταμείψει με νέο συμβόλαιο. Ο λόγος για τον γιό του Ντιέγκο Σιμεόνε και δεξί εξτρέμ των Ροχιμπλάνκος, Χουλιάνο Σιμεόνε, ο οποίος πείθει διαρκώς με τις εμφανίσεις του και πλησιάζει σε νέο συμφωνία με την ομάδα της Μαδρίτης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Marca» που επιβεβαιώνει και ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές πλησιάζουν στην υπογραφή νέου συμβολαίου που θα τους δεσμεύσει έως το καλοκαίρι του 2030.
Η τρέχουσα συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών ολοκληρώνεται το 2028, όμως στη Μαδρίτη σκοπεύουν να τον «δέσουν» στο «Μετροπολιτάνο» για ακόμα δυο χρόνια.
Τα τρία σερί βραβεία ως πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα αποτελούν το κερασάκι στην τούρτα της εξέλιξης του Αργεντινού εξτρέμ, ο οποίος έχει ικανοποιήσει πλήρως με τις εμφανίσεις του τους Κολτσονέρος.
🚨❤️🤍 Giuliano Simeone, closing in on new deal until June 2030 with Atlético Madrid.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2025
The agreement is at final stages, as @medinamarca reported. 🇦🇷
Club super happy with his development and attitude, MOTM in 3 games in a row. pic.twitter.com/c1dykfc2dZ
