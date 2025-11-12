Προς νέο συμβόλαιο πλησιάζουν Ατλέτικο Μαδρίτης και Χουλιάνο Σιμεόνε, καθώς οι δυο πλευρές σχεδιάζουν να ανανεώσουν τη συνεργασία τους έως το 2030.

Διανύει μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς μήνες του στη Μαδρίτη και η Ατλέτικο ετοιμάζεται να τον ανταμείψει με νέο συμβόλαιο. Ο λόγος για τον γιό του Ντιέγκο Σιμεόνε και δεξί εξτρέμ των Ροχιμπλάνκος, Χουλιάνο Σιμεόνε, ο οποίος πείθει διαρκώς με τις εμφανίσεις του και πλησιάζει σε νέο συμφωνία με την ομάδα της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Marca» που επιβεβαιώνει και ο έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές πλησιάζουν στην υπογραφή νέου συμβολαίου που θα τους δεσμεύσει έως το καλοκαίρι του 2030.

Η τρέχουσα συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών ολοκληρώνεται το 2028, όμως στη Μαδρίτη σκοπεύουν να τον «δέσουν» στο «Μετροπολιτάνο» για ακόμα δυο χρόνια.

Τα τρία σερί βραβεία ως πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα αποτελούν το κερασάκι στην τούρτα της εξέλιξης του Αργεντινού εξτρέμ, ο οποίος έχει ικανοποιήσει πλήρως με τις εμφανίσεις του τους Κολτσονέρος.