Ο Αντσελότι υπερασπίστηκε τον Αλόνσο: «Τι άλλο θέλετε από εκείνον;»

Ο Κάρλο Αντσελότι ύψωσε ασπίδα προστασίας για τον διάδοχό του στον πάγκο της Ρεάλ, Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος δέχθηκε έντονη κριτική για τα αποτελέσματα σε «Ανφιλντ» και «Βαγιέκας».

Η προηγούμενη εβδομάδα αποδείχθηκε εβδομάδα των παθών για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είδε την ομαλή πορεία της στο ξεκίνημα της σεζόν να εκτροχιάζεται πρώτα από την ήττα στο «Ανφιλντ» με 1-0 από τη Λίβερπουλ και ύστερα από τη λευκή ισοπαλία στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Τα αρνητικά αποτελέσματα έφεραν γκρίνια και μουρμούρα στην ισπανική πρωτεύουσα, με πολλούς να εστιάζουν την κριτική τους προς τον νέο τεχνικό των Μερένγκες, Τσάμπι Αλόνσο. Παρόλα αυτά, ο προκάτοχός του στον πάγκο των Μερένγκες, Κάρλο Αντσελότι, ύψωσε ασπίδα προστασίας προς τον Ισπανό τεχνικό, εστιάζοντας στα θετικά αποτελέσματα των Μαδριλένων στο ξεκίνημα της σεζόν.

«Μια ισοπαλία στη Ρεάλ Μαδρίτης θεωρείται πρελούδιο καταστροφής. Τα αποτελέσματα στη Ρεάλ είναι εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Τί άλλο θέλετε από τον Αλόνσο;» τόνισε χαρακτηριστικά ο νυν τεχνικός της εθνικής Βραζιλίας σε συνέντευξή του στην «AS», η οποία θα κυκλοφορήσει ολόκληρη το βράδυ της Τετάρτης (12/11).

Την ίδια ώρα πάντως τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για χάσμα μεταξύ του Τσάμπι Αλόνσο και ορισμένων ποδοσφαιριστών του συνεχίζουν να ανέρχονται στην επιφάνεια, παρά το γεγονός πως οι Μερένγκες εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή της La Liga με διαφορά τριών βαθμών από τη Μπαρτσελόνα.