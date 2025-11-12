Τα ισπανικά ΜΜΕ επικεντρώνονται στις σχέσεις των αποδυτηρίων της «βασίλισσας» μεταξύ παικτών και προπονητή, οι οποίες φαίνεται πως δεν είναι οι καλύτερες.

Τι και αν η διακοπή του Νοεμβρίου για τις Εθνικές ομάδες και τα προκριματικά του Μουντιάλ τη βρίσκουν στην κορυφή της La Liga και στο +3 από την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα;

Τα πράγματα στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης μόνο ευχάριστα δε φαίνεται πως είναι, καθώς πολλαπλά δημοσιεύματα ισπανικών μέσων αναφέρουν πως υπάρχουν «τριβές» στα αποδυτήρια της «βασίλισσας». Φυσικά, στο επίκεντρο έρχεται ο Τσάμπι Αλόνσο.

Όπως γράφεται, ο Βάσκος τεχνικός και οι ποδοσφαιριστές του δεν διατηρούν τις καλύτερες σχέσεις, κυρίως λόγω των μεθόδων και των κανόνων που έχει θέσει ο άλλοτε σπουδαίος χαφ. Αυτό φάνηκε και στο πρόσφατο 0-0 στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο (9/11), όταν οι κάμερες έπιασαν τον Βινίσιους Τζούνιορ να κριτικάρει αρνητικά τις αλλαγές του προπονητή του.

«Θεέ μου, είναι σα να μη θέλουμε να κερδίσουμε!» μονολογούσε ο Βραζιλιάνος την ώρα που έβλεπε τις αλλαγές του Αλόνσο, ενώ δυσαρέσκεια εξέφρασαν και οι Κουρτουά και Μπέλινγκχαμ.

Ο Αλόνσο που ελέγχει τα πάντα και ο... χαλαρός Αντσελότι

Στην Ισπανία (και τη Μαδρίτη) αναφέρουν πως ορισμένοι παίκτες των «μερένγκχες» ήδη αναπολούν τις μέρες του Κάρλο Αντσελότι. Ο Ιταλός, γνωστός για τις καλές σχέσεις που διατηρούσε με τους αθλητές του, ήταν πιο... μαλακός σε αρκετά πράγματα, όπως το είδος των προπονήσεων αλλά και το τι επέτρεπε να συμβαίνει «εντός των τειχών».

Αντίθετα, ο Αλόνσο θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο σε όλα. Τσεκάρει τα πάντα, δείχνει πολύ βίντεο στους ποδοσφαιριστές του με πλάνα ακόμη και από drone κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και έχει... κόψει τους επισκέπτες στο προπονητικό κέντρο. Όλα αυτά, δημιουργούν «ρωγμές» στο εσωτερικό της Ρεάλ, με τον Φλορεντίνο Πέρες έως τώρα να παρακολουθεί αμέτοχος.