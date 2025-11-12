Μπαπέ: «Βασιλιάς» και στη λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών
Ιδανικό είναι το ξεκίνημα της φετινής σεζόν για τον Κιλιάν Μπαπέ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος στράικερ οδηγεί τη «βασίλισσα» στην κορυφή της La Liga (+3 από την Μπαρτσελόνα), όντας πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 13 γκολ.
Παράλληλα, έχει βρει δίχτυα ακόμη 5 φορές στο Champions League, μετρώντας συνολικά 18 «τεμάχια» σε 16 παιχνίδια, υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο.
Δείτε ΕπίσηςΡεάλ Μαδρίτης: Ο Τσάμπι Αλόνσο «χάνει» τα αποδυτήρια
Δικαίως λοιπόν ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας, αποτελεί, σύμφωνα με το CIES, το διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών, τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή, καθώς αμείβεται με περίπου 22.8 εκατ. ευρώ μεικτά. Στη συγκεκριμένη λίστα, της οποίας όπως είπαμε κατέχει την κορυφή, λαμβάνονται υπόψιν παράγοντες όπως ο χρόνος συμμετοχής των παικτών, το επίπεδο των αγώνων αλλά και τον χρόνο που αγωνίστηκε ο εκάστοτε παίκτης.
Στην δεύτερη θέση συναντάμε τον Μοχάμεντ Σαλάχ με 17.9 εκατ. ευρώ, ενώ ελάχιστα πιο πίσω βρίσκεται ο Τζούντ Μπέλινγκχαμ (17.5). Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Ζοάο Νέβες (17.3) και Ντομινίκ Σομποσλαϊ (17.1).
🔝 projected merit-based fixed salary as per @CIES_Football statistical model* 📊— CIES Football Obs (@CIES_Football) November 12, 2025
🥇 #KylianMbappe 🇫🇷 €22.8m
🥈 #MohamedSalah 🇪🇬 €17.9m
🥉 #JudeBellingham 🏴 €17.5m
* Last year min, sporting level, % in starting 11 & position
Top 💯 👉 https://t.co/ZvJYD7iMXH#Neves 🇵🇹… pic.twitter.com/6HlojLzK0U
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.