Ο Γάλλος στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης έχει στην κατοχή του ακόμη μια κορυφή, αφού αποτελεί τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με το CIES.

Ιδανικό είναι το ξεκίνημα της φετινής σεζόν για τον Κιλιάν Μπαπέ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος στράικερ οδηγεί τη «βασίλισσα» στην κορυφή της La Liga (+3 από την Μπαρτσελόνα), όντας πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 13 γκολ.

Παράλληλα, έχει βρει δίχτυα ακόμη 5 φορές στο Champions League, μετρώντας συνολικά 18 «τεμάχια» σε 16 παιχνίδια, υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο.

Δικαίως λοιπόν ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας, αποτελεί, σύμφωνα με το CIES, το διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών, τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή, καθώς αμείβεται με περίπου 22.8 εκατ. ευρώ μεικτά. Στη συγκεκριμένη λίστα, της οποίας όπως είπαμε κατέχει την κορυφή, λαμβάνονται υπόψιν παράγοντες όπως ο χρόνος συμμετοχής των παικτών, το επίπεδο των αγώνων αλλά και τον χρόνο που αγωνίστηκε ο εκάστοτε παίκτης.

Στην δεύτερη θέση συναντάμε τον Μοχάμεντ Σαλάχ με 17.9 εκατ. ευρώ, ενώ ελάχιστα πιο πίσω βρίσκεται ο Τζούντ Μπέλινγκχαμ (17.5). Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Ζοάο Νέβες (17.3) και Ντομινίκ Σομποσλαϊ (17.1).