Ζόρζε Μέντες: «Ο Γιαμάλ ''μιλάει'' στο γήπεδο όπως κανείς άλλος»

Ο πασίγνωστος ατζέντης που εκπροσωπεί -και- τον 18χρονο σταρ της Μπαρτσελόνα, μίλησε στη Mundo Deportivo και υπερασπίστηκε τον πελάτη του, τονίζοντας πως μπορεί να γίνει ο κορυφαίος τις επόμενες δυο δεκαετίες.

Κάθε ημέρα που ξημερώνει, το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται στο προσκήνιο. Είτε για μια εξαιρετική εμφάνιση, όπως αυτή απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη (3-3, 5/11), είτε για εξω-αγωνιστικούς λόγους, όπως συνέβη κυρίως το καλοκαίρι. Άλλες φορές, για σχόλια που κάνει ο ίδιος ο 18χρονος, όπως τα πρόσφατα, στα οποία ανέφερε πως «Με γιουχάρουν επειδή είμαι πολύ σημαντικός παίκτης», ενώ άλλες για κριτική προς το πρόσωπό του.

Όλα αυτά κλήθηκε να σχολιάσει ο πασίγνωστος ατζέντης, Ζόρζε Μέντες, του οποίου ο Γιαμάλ αποτελεί πελάτη. Ο Πορτογάλος μάνατζερ μίλησε στη Mundo Deportivo και φυσικά υπερασπίστηκε τον νεαρό winger, αναρωτώμενος γιατί υπάρχει όλη αυτή η φασαρία γύρω από το πρόσωπό του άσου της Μπαρτσελόνα.

Ο Μέντες, ερωτηθείς κυρίως για τα σχόλια του 18χρονου όσον αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν ανέφερε πως «Στη Ρεάλ κλέβουν και παραπονιούνται», απάντησε πως είναι μόλις 18 χρόνων και χρειάζεται την προστασία του συλλόγου, καθώς όλος ο πλανήτης μιλάει για εκείνον.

«Δεν καταλαβαίνω όλη τη φασαρία για τον Λαμίν Γιαμάλ. Όλοι κάποτε είμασταν 18 ετών και νέοι. Όπως είπε ο πρόεδρος Λαπόρτα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τον στηρίξουμε και να τον βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, επειδή είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τον σύλλογο. Ο Λαμίν είναι ο παίκτης για τον οποίο όλοι μιλάνε παγκοσμίως. Το να σε παρακολουθούν όλοι είναι επίσης μεγάλη ευθύνη και μεγάλη πίεση. Το χειρίζεται πολύ καλά και πρέπει να συνεχίσουμε να τον βοηθάμε. Ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στη δουλειά του».

Έπειτα, αναφέρθηκε στον τραυματισμό που ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα τον Ισπανό εξτρέμ, ενώ τόνισε πως «μιλάει στο γήπεδο όπως κανείς άλλος», αποθεώνοντας τον πελάτη του.

«Ο Λαμίν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, και αυτό κάνει: επικεντρώνεται στο να δουλεύει ήσυχα και να μην μιλάει πολύ. Είναι ένας πολύ έξυπνος και εργατικός νεαρός άνδρας. Έχει ένα μικρό σωματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τον σύλλογο για να το επιλύσουν όσο το δυνατόν καλύτερα όσο συνεχίζει να παίζει, και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα - να αναρρώσει καλά και να μπορεί να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα στην ομάδα.

Είναι ένα πολύ έξυπνο παιδί και μαθαίνει κάθε μέρα. Το να μιλάει πολύ λίγο και να επικεντρώνεται στη δουλειά είναι το κλειδί. Το καλύτερο πράγμα που κάνει ο Λαμίν είναι να αφήνει το παιχνίδι του στο γήπεδο να μιλήσει. Το κάνει όπως κανείς άλλος, όπως είδαμε στον αγώνα με την Μπριζ. Σε κάθε παιχνίδι, παράγει τουλάχιστον ένα αριστούργημα, κάτι που μόνο κάποιος που προορίζεται για την κορυφή μπορεί να πετύχει».