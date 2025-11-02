Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άντονι που σκόραρε δις η Μπέτις καθάρισε από ημίχρονο την υπόθεση νίκη απέναντι στη Μαγιόρκα και με το τελικό 3-0 πάτησε στην πρώτη πεντάδα της La Liga.

Επιστροφή στις νίκες για τη Μπέτις! Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άντονι που άνοιξε τον δρόμο της νίκης με δυο γκολ, οι Ανδαλουσιανοί επικράτησαν 3-0 επί της Μαγιόρκα στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» και πάτησαν στην πρώτη πεντάδα της La Liga. Ο Βραζιλιάνος άνοιξε το σκορ στο 10΄με δυνατό σουτ στη γωνία, ενώ στο 34΄βρήκε ξανά δίχτυα για το 2-0. Τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Αμπντέ να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς για το 3-0, με το δεύτερο ημίχρονο να αποκτάει διαδικαστικό χαρακτήρα και τη Μπέτις να φτάνει σε μια άνετη νίκη απέναντι στους Νησιώτες.