Μπέτις - Μαγιόρκα 3-0: Καθάρισε από ημίχρονο με σούπερ Άντονι
Επιστροφή στις νίκες για τη Μπέτις! Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άντονι που άνοιξε τον δρόμο της νίκης με δυο γκολ, οι Ανδαλουσιανοί επικράτησαν 3-0 επί της Μαγιόρκα στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» και πάτησαν στην πρώτη πεντάδα της La Liga. Ο Βραζιλιάνος άνοιξε το σκορ στο 10΄με δυνατό σουτ στη γωνία, ενώ στο 34΄βρήκε ξανά δίχτυα για το 2-0. Τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Αμπντέ να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς για το 3-0, με το δεύτερο ημίχρονο να αποκτάει διαδικαστικό χαρακτήρα και τη Μπέτις να φτάνει σε μια άνετη νίκη απέναντι στους Νησιώτες.
