Μπέτις - Μαγιόρκα 3-0: Καθάρισε από ημίχρονο με σούπερ Άντονι

Νίκος Κικίδης
Μπέτις - Άντονι

bet365

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άντονι που σκόραρε δις η Μπέτις καθάρισε από ημίχρονο την υπόθεση νίκη απέναντι στη Μαγιόρκα και με το τελικό 3-0 πάτησε στην πρώτη πεντάδα της La Liga.

Επιστροφή στις νίκες για τη Μπέτις! Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Άντονι που άνοιξε τον δρόμο της νίκης με δυο γκολ, οι Ανδαλουσιανοί επικράτησαν 3-0 επί της Μαγιόρκα στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» και πάτησαν στην πρώτη πεντάδα της La Liga. Ο Βραζιλιάνος άνοιξε το σκορ στο 10΄με δυνατό σουτ στη γωνία, ενώ στο 34΄βρήκε ξανά δίχτυα για το 2-0. Τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Αμπντέ να προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς για το 3-0, με το δεύτερο ημίχρονο να αποκτάει διαδικαστικό χαρακτήρα και τη Μπέτις να φτάνει σε μια άνετη νίκη απέναντι στους Νησιώτες.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LA LIGA Τελευταία Νέα