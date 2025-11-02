Η Μπαρτσελόνα έκανε την απαραίτητη ένεση ψυχολογίας μετά το Clasico και επιβλήθηκε με 3-1 επί της Έλτσε για να παραμείνει στο -5 από την κορυφή της La Liga.

Η ήττα στο Clasico της Μαδρίτης καλούσε μια άμεση αντίδραση. Κι ο εντός έδρας αγώνας απέναντι στην Έλτσε ήταν η ιδανική ευκαιρία για να βρει ξανά τα πατήματά της. Χτίζοντας τις βάσεις σε ένα ιδανικό πρώτο τέταρτο, η Μπαρτσελόνα βρήκε αυτό που έψαχνε στη Βαρκελώνη και με τη νίκη με 3-1 τόνωσε το ηθικό της, παραμένοντας στο -5 από την πρωτοπόρο Ρεάλ.

Φορτσάτο ξεκίνημα για Μπάρτσα, μείωσε ο Ράφα Μιρ

Οι γηπεδούχοι μάλιστα φρόντισαν να αποτινάξουν από νωρίς από πάνω τους το πρώτο άγχος, εκμεταλλευόμενοι τη σωρεία λαθών της φιλοξενούμενης ομάδας. Παρά τη διαφορά δυναμικότητας άλλωστε, η Έλτσε προσπάθησε να κάνει το παιχνίδι της και να κρατήσει σε υψηλά ποσοστά την κατοχή της μπάλας, μια τακτική ωστόσο που πλήρωσε στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Τα λάθη και οι απώλειες της μπάλας στο δικό της μισό διαδέχονταν η μια την άλλη κι από δυο τέτοιες στιγμές προήλθε το 2-0 της Μπαρτσελόνα.

Αρχικά στο 9΄ο Αφενγκρούμπερ «πούλησε» τη μπάλα σε επικίνδυνο σημείο, ο Μπαλντέ έκλεψε και με μια πάσα σέρβιρε στον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος με άψογο τελείωμα από θέση βολής άνοιξε το σκορ. Και τρία λεπτά αργότερα οι Καταλανοί βρήκαν ξανά δίχτυα από ακόμα ένα «δώρο» των φιλοξενούμενων. Σε μια ανύποπτη φάση ο Πεντρόσα γλίστρησε κι έχασε τον έλεγχο της μπάλας σε κρίσιμο σημείο, με τον Φερμίν Λόπεθ να κλέβει ψηλά και να κάνει την παράλληλη στην περιοχή για τον Φεράν Τόρες που εκτέλεσε από κοντά για το 2-0.

Δίχως να φορτσάρει η Μπαρτσελόνα είχε αποκτήσει ένα ασφαλές προβάδισμα, το οποίο ωστόσο δεν φρόντισε να χαλυβδώσει ακόμα περισσότερο στα λεπτά που ακολούθησαν. Και κάπως έτσι η Έλτσε μπήκε ξανά στο ματς, όταν στο 42΄ο Ράφα Μιρ πάτησε επικίνδυνα περιοχή και με υπέροχο πλασέ στη γωνία μείωσε σε 2-1. Στο 45΄+1΄ο Ινιάκι Πένια νίκησε τον Φεράν Τόρες στο τετ-α-τετ και κράτησε όρθια την Έλτσε σε ένα ημίχρονο που χαρακτηρίστηκε από την αποτελεσματικότητά του.

Ο Ράσφορντ έσβησε τη... φλόγα, βρήκε σίδερο η Έλτσε

Με τη διαφορά ξανά στο γκολ η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να σβήσει τη φλόγα και άγγιξε το 3-1 με τον Ράσφορντ στο 46΄, όμως ο Άγγλος εκτέλεσε κάκιστα από θέση βολής. Στο 55΄η Έλτσε άγγιξε την ισοφάριση με τρομερό πλασέ του Ράφα Μιρ που βρήκε στο οριζόντιο του Σέζνι, σε ένα προειδοποιητικό καμπανάκι για τους Μπλαουγκράνα.

Κι αφού το 2-2 δεν έγινε σε εκείνο το σημείο, η Μπάρτσα βρήκε την ευκαιρία να κλειδώσει το ματς. Έξι λεπτά αργότερα ο Φερμίν Λόπεθ άλλαξε καταπληκτικά το παιχνίδι για τον Ράσφορντ κι ο Άγγλος βρήκε δίχτυα με δυνατό τελείωμα από πλάγια θέση με τη βοήθεια του δοκαριού. Μια βοήθεια που δεν είχε βέβαια ο Ράφα Μιρ, ο οποίος στο 68΄σημάδεψε ξανά το σίδερο του Σέζνι σε τετ-α-τετ στην τελευταία ευκαιρία της Έλτσε να ξαναμπεί στο ματς...

Μπαρτσελόνα (Χάνσι Φλικ): Σέζνι, Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Αραούχο, Μπαλντέ (74΄Μαρτίν), Κασάδο, Ντε Γιόνγκ, Ράσφορντ (74΄Λεβαντόφσκι), Γιαμάλ (88΄Μπάρτζι), Φερμίν Λόπεθ (66΄Ντάνι Όλμο), Φεράν Τόρες (88΄Ντρο)

Έλτσε (Έντερ Σαράμπια): Πένια, Νούνιες, Αφενγκρούμπερ, Μπίγας (70΄Φορτ), Πεδρόσα (82΄Ντόνλαντ), Αγουάδο, Φέμπας, Νέτο (46΄Μεντόθα), Βαλέρα (70΄Σαντιάγο), Μιρ, Αντρέ Σίλβα (74΄Ροντρίγκες)

Συνεχίζει το σερί η Θέλτα

Με buzzer beater η Θέλτα έφυγε με το «διπλό» από την Λεβάντε επικρατώντας 2-1. Το ματς για τη Λεβάντε στράβωσε από νωρίς, καθώς στο 29' έμεινε με δέκα λόγω της αποβολής του Βενσεντόρ, ενώ στο 37' ο Εγιόνγκ έχασε πέναλτι! Τρία λεπτά αργότερα ο Μινγκουέθα άνοιξε το σκορ για τους Κέλτες, προτού η Λεβάντε αντιδράσει ισοφαρίζοντας στο 66' με τον Αριάγκα. Το γκολ της νίκης στη Θέλτα έδωσε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ρομάν που... ανέβασε την ομάδα του στους 13 βαθμούς.

«Φρέναρε» την Εσπανιόλ η Αλαβές

Νίκη που την απομάκρυνε από την επικίνδυνη ζώνη και ταυτόχρονα υποχρέωσε την Εσπανιόλ σε ήττα μετά από δύο σερί «τρίποντα» πέτυχε η Αλαβές που επικράτησε 2-1. Σουάρες (5') και Μπόγιε (40') έθεσαν τις βάσεις της νίκης, οι Καταλανοί μείωσαν με τον Φερνάντεθ στο 56', αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι περισσότερο από το ματς μένοντας στην 5η θέση.