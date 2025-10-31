Ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται έτοιμος να συμμετάσχει με έναν έμμεσο τρόπο στις προεδρικές εκλογές της Μπαρτσελόνα το 2026, στηρίζοντας κάποιον άλλον υποψήφιο κι όχι τον Ζοάν Λαπόρτα.

Ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται αποφασισμένος να εμπλακεί, έστω κι έμμεσα, στις προεδρικές εκλογές της Μπαρτσελόνα το 2026, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC. Ο Αργεντινός θρύλος δεν σκοπεύει να θέσει ο ίδιος υποψηφιότητα, ωστόσο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να στηρίξει έναν από τους υποψήφιους που θα κοντραριστούν με τον Ζοάν Λαπόρτα.

Ο ίδιος δεν έχει ξεχάσει τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε από την ομάδα το καλοκαίρι του 2021, νιώθοντας προδομένος από τη διοίκηση, καθώς τότε η ανανέωση του συμβολαίου του είχε συμφωνηθεί πλήρως, αλλά ο Λαπόρτα έκανε πίσω επικαλούμενος τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου. Αυτήν την κίνηση ο ίδιος ο Μέσι και η οικογένειά του θεώρησαν ως αθέτηση των υποσχέσεων της ομάδας απέναντί του.

Οι εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου του 2026, με τον Λαπόρτα ήδη να έχει δηλώσει ότι θα διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία των Μπλαουγκράνα.